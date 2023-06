Marciniak raakt week voor fluiten CL-finale in opspraak op extreemrechts event

Vrijdag, 2 juni 2023 om 12:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:40

Scheidsrechter Szymon Marciniak is in opspraak geraakt. De 42-jarige arbiter, die op zaterdag 10 juni de Champions League-finale tussen Manchester City en Internazionale fluit, heeft eerder deze week een toespraak gehouden op een extreemrechtse bijeenkomst. De aanwezigheid van Marciniak op het event heeft geen gevolgen wat betreft zijn aanstelling voor de finale in Istanbul, zo laat de UEFA middels een statement weten.

"Ik wil mijn grote spijt betuigen voor mijn betrokkenheid en de onrust die het mogelijk veroorzaakt heeft', laat Marciniak weten. "Nadat ik meer onderzoek heb gedaan, is het duidelijk geworden dat ik ben misleid en me niet bewust was van de ware aard achter de bijeenkomst. Ik wist niet dat het geassocieerd werd met een extreemrechtse politieke beweging. Had ik dit geweten, dan was ik niet op de uitnodiging ingegaan."

"Het is belangrijk om te benoemen dat de normen en waarden die door deze beweging gepromoot worden, ingaan tegen mijn persoonlijke overtuigingen en principes", vervolgt hij. "Ik wil benadrukken dat ik betrokken ben bij een beweging die tegen discriminatie vecht. Ik was een van de eerste scheidsrechter, en zeker de eerste in mijn land, die de 'driestapsbeweging' introduceerde om racisme tegen te gaan, naar aanleiding van een situatie tijdens een Poolse wedstrijd."

Marciniak komt ook met excuses. "Ik begrijp volledig dat mijn acties mensen teleurgesteld kunnen hebben en ben bereid de consequenties daarvan te aanvaarden. Bedankt voor jullie begrip en ik vraag een mogelijkheid om dit goed te maken en jullie vertrouwen in de toekomst terug te winnen."

De UEFA startte eerder al een onderzoek. "Wij zijn op de hoogte van de beschuldigingen met betrekking tot Szymon Marciniak en eisen dringend opheldering. De UEFA en de hele voetbalgemeenschap verafschuwen de 'waarden' die door deze groep worden gepromoot en nemen deze kwestie zeer serieus”, liet de Europese bond in een eerste verklaring aan Poolse en Britse media weten.

Met ‘deze groep’ doelde de UEFA op de extreemrechtse politieke partij Konfederacja. De leider van die partij, Slawomir Mentzen, is de organisator van de bijeenkomst waarop Marciniak maandag een van de sprekers was. Op zijn Facebook-pagina omschreef Mentzen de Poolse scheidsrechter als ‘een briljante spreker’. Mentzen komt er openlijk voor uit dat hij tegen joden, homoseksuelen, abortus, belastingen en de Europese Unie is. De georganiseerde bijeenkomst diende als promotie van de Konfederacja-partij in aanloop naar de parlementsverkiezingen in Polen.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.