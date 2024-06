Marciano Vink wijst grote ster op het EK aan: ‘Hij is natuurlijk uitzonderlijk’

Marciano Vink is diep onder de indruk van het optreden van Lamine Yamal in de groepsfase van het EK. Tijdens het programma EK Praat van ESPN maakt de analyticus duidelijk te hebben genoten van ieder duel van de zestienjarige Spanjaard. “Ik vind hem natuurlijk uitzonderlijk”, oordeelt Vink.

“De grote ster op dit EK? Yamal, zestien jaar... Hij is natuurlijk uitzonderlijk”, stelt Vink in het praatprogramma. “Als je zestien bent is de snelheid er normaal nog niet en op fysiek vlak kan je ook nog niet mee.”

“Maar wat hij technisch laat zien is gewoon echt niet normaal. Er lopen best wel mooie buitenspelers rond, waaronder Jamal Musiala, maar als je dit al kan op je zestiende op het hoogste niveau...”

“We weten ook hoe hoog de druk is op het EK, want sommige spelers bezwijken er ook onder. Hij is zestien en speelt vrijuit. Hij laat het ook gewoon iedere wedstrijd zien. Wat dat betreft vind ik het wel echt een dubbele streep achter zijn naam”, aldus Vink.

Ook collega Kees Luijckx is geïmponeerd door de buitenspeler van de Spaanse nationale ploeg. “Onbevangen. Je vraagt je bijna af van wanneer hij een keer druk gaat voelen.”

“Het lijkt me ook een hele gekke gewaarwording. Dat je zestien bent en speelt alsof hij nog nooit druk heeft gevoeld. Hij speelt gewoon nog alsof hij bij Spanje Onder 18 zit”, aldus Luijckx.

Yamal kwam tot dusver in alle groepswedstrijden op het EK in actie, al kwam hij tegen Albanië als invaller binnen de lijnen. Hoewel de rechtsbuiten voor continue dreiging zorgde in de poulefase, wist hij nog niet tot scoren te komen. Wel leverde hij de assist op Dani Carvajal in het gewonnen duel met Kroatië (3-0).

