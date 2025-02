Marciano Vink toont hele pijnlijke beelden van drie PSV'ers: 'Hoe kan dit gebeuren?'

PSV verkeert in de halve finale van de TOTO KNVB Beker in grote probleem. Go Ahead Eagles leidde in het Philips Stadion bij rust met 0-2. Marciano Vink plaatst zijn vraagtekens bij de manier waarop PSV het tweede doelpunt incasseerde.

De eerste goal viel uit een hoekschop, die door Gerrit Nauber werd ingekopt. "PSV de laatste weken heel slecht in standaardsituaties", zegt Danny Koevermans in de rust bij ESPN. "Flamingo is hem wel kwijt", voegt Vink toe. "Die wordt verrast in zijn rug."

Go Ahead sloeg daarna toe via een vlijmscherpe counter, afgerond door Victor Edvardsen. "Ze zijn dit seizoen ontzettend sterk zijn in de counter", zegt Vink. "Edvardsen zet hem zelf op. Die speelt erg goed vandaag."

Vink is kritisch op de manier waarop PSV verdedigde. "Edvardsen sprint drie spelers voorbij om de bal binnen te kunnen schieten: Luuk de Jong, Joey Veerman én Olivier Boscagli. Dat mag PSV zich wel echt aanrekenen. Hoe kan dit?"

Vink vindt dat Go Ahead het op het middenveld 'goed voor elkaar heeft'. "Met Evert Linthorst die Joey Veerman oppakt, Eric Llansana heeft Jerdy Schouten. Go Ahead laat Joris Kramer vanuit de verdediging doorschuiven op Guus Til."

PSV heeft volgens Vink 'ontzettend veel moeite' met de man-op-mandekking. "Ze worden al op het middenveld vastgezet. Daar komen ze niet meer aan het voetballen toe."