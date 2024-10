Marciano Vink over PSV'er: 'Hij is de man van de eerste helft, al speelt hij niet eens fantastisch'

Marciano Vink vindt dat Guus Til de ‘man van de eerste helft’ is bij AZ – PSV. De Eindhovenaren leiden halverwege met 0-2, door doelpunten van Luuk de Jong en Noa Lang. Bovendien staat AZ met een man minder op het veld, na rood voor David Møller Wolfe.

“Ik vind Guus Til denk ik toch wel de man van de eerste helft”, begint Vink bij ESPN. “Hij is bij zoveel dingen betrokken geweest… Bij alle goals, en ook nog eens bij de rode kaart. Hij speelt niet eens fantastisch.”

Møller Wolfe kreeg na tien minuten al de rode kaart. De Noor hield de doorgebroken Til vast, en kon daardoor voortijdig de kleedkamer opzoeken.

Dat bekende dat AZ het restant van de wedstrijd met een man minder moest uitspelen. Vijf minuten later profiteerde PSV al van het overtal.

Een voorzet van Rick Karsdorp werd door Til met het hoofd teruggelegd op Luuk de Jong, die zo van dichtbij uit de lucht de 0-1 kon maken. “Dit is ook weer Til. In de zestien, precies waar De Jong staat. Goede loopactie”, aldus Vink.

Ook bij de 0-2 vervulde Til een belangrijke rol. De middenvelder zag zijn lage voorzet richting Ismael Saibari nog worden weggetikt door doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro, maar de afvallende bal werd binnengeschoten door Noa Lang.

Voor Lang betekende het overigens zijn eerste Eredivisie-goal sinds 30 september 2023. Destijds was de aanvaller trefzeker in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Volendam. Na die tijd was Lang lange tijd uit de roulatie als gevolg van een hamstringblessure.