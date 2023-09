Marciano Vink kijkt hoofdschuddend naar Ajax: 'Heeft dat veel zin? Nee!

Zondag, 17 september 2023 om 15:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:51

Marciano Vink en Karim El Ahmadi zijn flink geschrokken van het vertoonde spel van Ajax in de eerste helft tegen FC Twente. De bezoekers stonden al na elf minuten met 2-0 achter, al deed Brian Brobbey later iets terug. Vink snapt niet waarom de backs van Ajax zo hoog staan, waardoor met name Michel Vlap ontzettend veel vrijheid krijgt om aanvallende acties te ondernemen.

"Bizar. Als de onderlinge afspraken niet goed zijn, dan gebeuren zulke dingen", concludeert Vink bij ESPN. "In de eerste minuut was er al de eerste kans (van Manfred Ugalde, red.), met een simpele steekbal door het centrum. En het is dat Jay Gorter daar redde, anders sta je al binnen een minuut met 1-0 achter. En in de derde minuut hetzelfde, en in de achtste minuut hetzelfde. Weet je, het was gewoon een gatenkaas." El Ahmadi neemt vervolgens de vroege 1-0 van Twente, gemaakt door Daan Rots, onder de loep.

Twente deelt Ajax direct een gigantische tik uit: 2-0! Uitgerekend Sem Steijn maakt de tweede treffer?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 17, 2023

"Dat is gewoon een uitglijder van Sutalo, die de hele wedstrijd al wil doordekken. Waar ik denk: Blijf ook af en toe een beetje staan. Ze weten dat Vlap als linksbuiten naar binnen trekt, dan moet je dat anders oplossen. En nu is Sutalo elke keer uit positie, waardoor Hato elke keer een op een komt met Ugalde, die daar heel goed op reageert. Die duikt elke keer het gat in. Dat gebeurde volgens mij de hele eerste helft." Vink verbaast zich over dat niemand Vlap oppakt. "Je zou denken Devyne Rensch, maar niemand."

"Maar goed, dat is ook wat ik aan het begin aangaf. Als de tegenstander iets anders doet, dan moet je daar op anticiperen. En dan moet je terugvallen op je basisprincipes. Nou is het zo dat Twente niet heel hoog druk zet. Ze zakken een klein beetje in en wachten op de fout bij Ajax. Heeft het dan heel veel zin om je backs heel hoog te zetten? Nee! Blijf dan even achter de bal als je ziet dat je het moeilijk hebt. Maar dat gebeurt niet. En dat zijn de dingen waarvan ik denk: Ja. Vlap staat constant vrij."