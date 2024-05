Marciano Vink is ‘heel enthousiast’ over kersvers Ajax-trainer Francesco Farioli

Marciano Vink is te spreken over de aanstelling van Francesco Farioli als nieuwe hoofdtrainer van Ajax, zo laat de analist weten bij ESPN. Vink haalt onder meer het lage aantal van 29 tegengoals in de Ligue 1 aan als argument.

"Ze zijn in ieder geval voor de eerste of tweede keus gegaan", steekt Vink van wal in gesprek met presentatrice Fresia Cousiño Arias. "Het hing de hele tijd boven de markt: 'Ten Hag willen we heel graag hebben', en Farioli zou best een hele goede optie zijn."

"Ik denk dat er met Farioli in ieder geval duidelijkheid is en dan kan je nu toewerken naar het nieuwe seizoen. De berichten van alle Nederlanders die met hem gewerkt hebben bij Nice, zijn best wel heel positief." Zo liet Calvin Stengs zich in een eerder stadium positief uit over de 35-jarige Italiaan.

"Wat ook vrij positief kán zijn, want dat weten we natuurlijk nog niet, is dat Ajax dit jaar verdedigend heel veel gaten heeft laten vallen: 61 tegengoals. En hij staat wel echt bekend om het feit dat hij het elftal zó goed laat staan, zó goed positioneert... Langdurig balbezit, goede opbouw. Dat je van daaruit minder weggeeft, vind ik wel positief."

"Hij heeft 29 goals tegen gehad in de competitie. Aan de ene kant ben ik heel enthousiast, om een voor ons onbekende aan het werk te zien met Ajax."

OGC Nice eindigde dit seizoen als vijfde in de Ligue 1. Tot aan de één na laatste speelronde maakten de Zuid-Fransen nog kans om bij de eerste drie te eindigen, maar een nederlaag tegen Paris Saint-Germain gooide roet in het eten.

Ajax ging in eerste instantie voor Graham Potter, maar de onderhandelingen tussen de partijen liepen op niets uit. Ook Erik ten Hag werd genoemd, maar de oefenmeester is nog altijd werkzaam bij Manchester United. Farioli, die met Daniele Cavalletto en Felipe Sánchez Mateo twee assistenten meeneemt, tekent tot medio 2027 in de Johan Cruijff ArenA.

