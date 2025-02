Marciano Vink herkent PSV-middenvelder uit kampioensjaar totaal niet meer

Marciano Vink heeft bepaald niet genoten van de eerste helft van PSV - Willem II. De analist van ESPN is met name ontevreden over een speler die op het middenveld van de Eindhovense koploper rondloopt.

''Als je Schouten en Veerman op je middenveld hebt. Waarbij Schouten echt niet in vorm is en het liefst zo min mogelijk doet'', concludeert Vink, die direct van presentator Jan Joost van Gangelen de vraag krijgt waar hij op doelt.

''Ik heb geen idee. Maar als je een wedstrijd lang alleen maar naar Schouten kijkt, dan zie je veel simpel uitgevoerde dingen. Mooie basistechniek en één keer raken'', ziet Vink de PSV-middenvelder ook goed werk afleveren.

Om er direct aan toe te voegen: ''Maar als hij moet doordekken en even vijf meter extra gas moet geven, en een bal veroveren. Dat doet hij niet'', zou Vink graag zien dat Schouten meer agressie in zijn spel stopt.

''En ik weet niet waar het eruit gegaan is. Hij is natuurlijk een tijd geblesseerd geweest. Misschien dat daar toch een beetje angst zit. Maar ik vind echt serieus dat hij een stuk minder presteert en minder voetbalt dan vorig seizoen'', verwijst de analist naar de rol van Schouten in het kampioensteam van PSV.

''Vorig seizoen was Schouten de eerste naam op het wedstrijdformulier. Want iedereen zei dat zonder hem de balans op het middenveld weg was. En iedereen vond hem een goede speler.''

''Maar hij lijkt nu mentaal moe. Je moet jezelf dwingen om die vijf meter extra te sprinten. En dat mis ik'', aldus de kritische Vink halverwege PSV - Willem II. Schouten werd overigens na een uur gewisseld door Peter Bosz.