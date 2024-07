Marcelo Bielsa kraakt het belang van geld: ‘Het voetbal wordt onaantrekkelijker’

Op de persconferentie voor aanvang van het Copa América-duel tussen Uruguay en Brazilië heeft Marcelo Bielsa zijn zorgen geuit over de huidige staat van het voetbal. De bondscoach van Uruguay stelt dat het voetbal steeds onaantrekkelijker wordt zolang er steeds meer prioriteit gegeven blijft worden aan commercie en geld.

"Voetbal krijgt steeds meer kijkers, maar het wordt steeds onaantrekkelijker", begon Bielsa. "Wat deze sport tot de beste ter wereld maakte, geniet tegenwoordig geen prioriteit meer. Dan zal dit proces afgemaakt worden. Het maakt niet uit hoeveel mensen voetbal kijken, als je niet verzekert dat dat wat de mensen voorgeschoteld krijgen, aantrekkelijk is."

"Het zal alleen de zakelijke kant ten goede komen. Die kant van het voetbal geeft alleen om het aantal mensen dat voetbal kijkt. Maar in een paar jaar zullen de spelers die het verdienen om bekeken te worden, minder aandacht krijgen. En het spel dat geproduceerd wordt, wordt minder aantrekkelijk. Deze kunstmatige toename van kijkers zal ten einde komen."

Marcelo Bielsa just gets it. True football man. pic.twitter.com/VxLHjYuMVn — The72 - We Love the #EFL (@_The72) July 6, 2024

"Voetbal is meer dan vijf minuten aan hoogtepunten. Voetbal is veel meer dan dat. Het is een culturele expressie, een manier van identificeren. Mogelijk zijn er Uruguayanen die alleen de hoogtepunten van het nationale team kijken. Maar dat heeft niets te maken met de essentie, de voorwaarde voor een populatie om verliefd te worden op de meest significante vorm van identificatie die mensen hebben."

"Ik denk dat we het scenario dat zij ons voorschotelen allemaal moeten negeren. De controverse, de aantijgingen, de vastberadenheid om een schuldige aan te wijzen, wordt een obsessie die de atmosfeer waarin voetbal gespeeld moet worden verslechtert", aldus Bielsa, ook wel bekend als el Loco (de gek).

Bielsas Uruguay maakt overigens wel indruk met zijn spel op de Copa América. La Celeste won met zeer behoorlijk spel in de groepsfase van Panama (3-1), Bolivia (5-0) en de Verenigde Staten (0-1). In de kwartfinale tegen Brazilië vielen beide ploegen tegen. Desondanks slaagden de tien Uruguayanen (Nahitan Nández kreeg rood) erin om de nul te houden en Brazilië na strafschoppen te verslaan.

In de halve finale van de Copa neemt Uruguay het op tegen Colombia, dat misschien wel het meeste indruk heeft gemaakt van alle ploegen. In de andere halve finale neemt titelfavoriet Argentinië het op tegen stuntploeg Canada.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties