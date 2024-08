Marcel Brands werkt niet mee aan vertrekwens bij PSV: 'We willen hem pertinent in huis houden'

Olivier Boscagli mag niet weg bij PSV. Dat vertelt algemeen directeur Marcel Brands in gesprek met ESPN. De 26-jarige verdediger wil snel naar Brighton & Hove Albion vertrekken, maar is ‘een speler die PSV pertinent in huis wil houden’. Dat zegt Brands.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldde eerder op de vrijdag dat Boscagli snel weg wil bij PSV om naar the Seagulls in Engeland te verkassen. Daardoor heeft de regerend landskampioen, die al met defensieve problemen kampte, er een nieuw probleem bij in de verdediging.

Voor Brands is het in ieder geval duidelijk: wat hem betreft werkt PSV niet mee aan de vertrekwens van Boscagli. “Hij is een speler die we pertinent in huis willen houden. Er is geen noodzaak om spelers te verkopen.”

“Er zal ergens misschien nog een uitzondering vallen, maar Boscagli is iemand die we sowieso willen behouden”, aldus de algemeen directeur. “Earnest (Stewart, red.) is druk bezig. Het is een lastige periode.”

“Er wordt getrokken aan spelers en je bent zelf ook aan het kijken of je de ploeg op een paar posities nog kan versterken.” Naast Boscagli wil ook Jordan Teze graag weg bij PSV. De rechtsback kan naar AS Monaco en weigerde vorige week in eerste instantie om te spelen.

Op dat besluit kwam Teze later terug, om vervolgens alsnog minuten te maken tegen RKC Waalwijk. “Ik heb daar de laatste stand van zaken niet van paraat”, zegt Brands over de onderhandelingen met de Fransen.

“We zijn al een tijdje in gesprek met Monaco. Wij hebben duidelijk aangegeven waar onze grens ligt en het is nu even afwachten of zij die grens kunnen invullen.” Zowel Teze (24) als Boscagli ligt nog tot volgend jaar zomer vast in Eindhoven.