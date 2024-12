Marcel Brands noemt één speler van Ajax en twee van Feyenoord die hij graag bij PSV zou zien spelen

Marcel Brands zou zich niet schromen om een speler van Ajax of Feyenoord naar PSV te halen, zo vertelt de algemeen directeur van de Eindhovenaren in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Hij noemt daarbij drie spelers uit de huidige selecties van de twee concurrenten van wie hij onder de indruk is.

Brands is te gast in de podcast van onder meer Valentijn Driessen om onder meer uitgebreid terug te blikken op zijn tijd als bestuurder in het betaald voetbal en op de samenwerking met Peter Bosz. Ook een aantal spelers van Ajax en Feyenoord komt dus ter sprake.

"Ik vind Quinten Timber een goede speler", wijst Brands ten eerste de aanvoerder van de Rotterdammers aan. Van de Amsterdammers krijgt de jonge Belg Mika Godts hetzelfde label van de directeur.

Als laatste noemt Brands de naam van de linksbenige verdediger Dávid Hancko, die eveneens 'een goede speler' is in de ogen van de Brabander. Normaal gesproken liggen transfer tussen PSV, Ajax en Feyenoord gevoelig, Brands kijkt daar anders naar.

Wat hem betreft vormt het spelerspaspoort van een potentiële aanwinst geen probleem. "We hebben Rick Karsdorp (voormalig Feyenoorder, red.) hier ook heen gehaald", luidt de redenering van de ad van PSV.

"Nee, ik denk niet dat dat... Als het een goede versterking is voor PSV, dan zou ik daar niet voor terugdeinzen", rondt Brands af.