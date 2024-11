Marca zet Nederlander op zeskoppige shortlist voor Real Madrid op basis van data

Op basis van data zou Jan Paul van Hecke een ideale versterking zijn voor Real Madrid, zo concludeert Marca in een analyse. De meest gelezen sportkrant van Spanje heeft een shortlist gepresenteerd met mogelijke versterkingen in de achterhoede en naast de Nederlanders zijn er nog vijf opties.

Het team van trainer Carlo Ancelotti wordt momenteel geraakt door een heuse blessuregolf. Dani Carvajal en Éder Militão raakten onlangs langdurig geblesseerd, terwijl Lucas Vázquez en Aurelién Tchouaméni, die vaak een linie teruggezet werden, voorlopig evenmin in actie kunnen komen.

De Spaanse media speculeren nu volop over wie de meest geschikte versterking is en ook Real Madrid zelf is momenteel al bezig met het samenstellen van de selectie voor komend seizoen.

Het absolute toptarget van de Madrilenen is komende zomer Trent Alexander-Arnold, die op verschillende posities op de rechterflank uit de voeten kan. Maar ook centraal achterin komt er ‘vrijwel zeker’ versterking.

Van Hecke komt zeer goed uit de datamodellen vanwege een aantal factoren. Volgens de statistieken is hij sterk in de balveroveringen en passing. “Hij is goed in de opbouw van achteruit en bovendien hebben zijn uitstekende prestaties bij Brighton & Hove Albion nu geleid tot zijn debuut in het Nederlands elftal”, zo schrijft Marca.

“Zijn defensieve arbeid is opmerkelijk, terwijl hij weinig overtredingen nodig heeft. Hij maakt slechts één overtreding per drie wedstrijden.” Toch is er volgens de datamodellen nog ruimte voor verbetering bij Van Hecke. “Hij wint veel luchtduels, maar het percentage gewonnen luchtduels is laag. Hij gaat dus veel duels aan zonder rendement te halen.”

Verder staan ook Vitor Reis (Palmeiras), Marc Guéhi (Crystal Palace), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield), Gonçalo Inácio (Sporting Portugal) en Castello Lukeba (RB Leipzig) op de shortlist van de krant.