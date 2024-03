Manhoef zorgt voor hoogtepunt bij simpele EK-kwalificatiezege Jong Oranje

Jong Oranje heeft maandagavond een grote stap richting het EK van 2025 gezet. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger was met 0-3 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Moldavië. De doelpunten kwamen op naam van Devyne Rensch, Million Manhoef en Ruben van Bommel. Met 21 punten na 7 wedstrijden is Jong Oranje fier koploper van Groep C in de kwalificatie.

Afgelopen donderdag tegen Jong Noorwegen (1-2 nederlaag) gunde Reiziger een aantal spelers nog hun debuut, maar tegen Jong Moldavië zag de basiself er flink anders uit. Alleen Kenneth Taylor, Van Bommel en Manhoef bleven staan; verder waren er dus acht andere basisspelers.

De eerste helft bestond uit eenrichtingsverkeer: na 45 minuten had Moldavië nog geen enkel schot genoteerd. Nederland kreeg wel meerdere mogelijkheden om te scoren, en deed dat uiteindelijk twee keer.

In de zevende minuut schoof Rensch de 0-1 binnen in de verre hoek, via de binnenkant van de paal. De 0-2 viel vlak voor rust: Manhoef kreeg de bal aangespeeld vanuit een corner, en knalde de bal prachtig in de verre kruising. Het was aan Victor Dodon, de doelman van de Moldaviërs, te danken dat Nederland niet vaker tot scoren kwam.

Al vroeg in de tweede helft werd het 0-3: Van Bommel schoot de bal in de verre hoek na een goed tikje van Noah Ohio. Ook daarna speelde het spel zich grotendeels af op de helft van Jong Moldavië, en waren de kansen voor Jong Oranje.

Kenneth Taylor en Ernest Poku schoten bijvoorbeeld net naast, en een inzet van Myron van Brederode ging na een goede aanval hoog over het doel van Dodon.

Jong Moldavië wist de schade uiteindelijk relatief beperkt te houden. Op 5 september staat de volgende EK-kwalificatiewedstrijd op programma voor Nederland: thuis tegen de leeftijdsgenoten van Noord-Macedonië. De groepswinnaars en drie beste nummers twee plaatsen zich voor het EK van volgend jaar in Slowakije, de overige nummers twee spelen play-offs.

Stand in Groep C:

1. Jong Oranje 7-21 (+19)2. Jong Georgië 5-10 (+1)3. Jong Zweden 5-7 (+6)4. Jong Moldavië 7-6 (-9)5. Jong Noord-Macedonië 5-6 (-2)6. Jong Gibraltar 7-3 (-15)