Manchester United wint ook onder leiding van Ruud van Nistelrooij niet in de Premier League

Ruud van Nistelrooij heeft een punt overgehouden aan zijn eerste duel in de Premier League als interim-manager van Manchester United. De thuisclub kwam na rust op voorsprong tegen Chelsea, dat zich terugknokte en met een 1-1 gelijkspel terugkeerde naar Londen. Manchester United blijft op de teleurstellende dertiende plaats steken in de Premier League, Chelsea is de nummer vier.

Van Nistelrooij had basisplaatsen in petto voor Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt, met Joshua Zirkzee die op de bank begon. Rasmus Hojlund was de aanvalsleider van Manchester United en de Deen werd in de rug gesteund door Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes en Marcus Rashford. Bij Chelsea waren de meeste ogen gericht op Cole Palmer, al het hele seizoen de grote uitblinker bij de Londenaren.

De fans op Old Trafford maakten veel kabaal in het eerste half uur. Het inspireerde Manchester United niet tot grote kansen. Het grootste gevaar kwam juist aan de andere kant, toen Noni Madueke de paal raakte met een kopbal. De grootste kans voor de thuisclub viel een minuut voor rust te noteren: Rashford knalde vol op de lat na een voorzet van Fernandes. Geen goals derhalve halverwege in Manchester.

Het spelbeeld veranderde niet echt in de tweede helft. De wedstrijd had duidelijk een doelpunt nodig. Garnacho had de bal kunnen breken, maar zijn inzet belandde in de handen van doelman Robert Sánchez. Diezelfde Sánchez begin in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op Hojlund, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Fernandes legde aan en tekende beheerst voor zijn eerste goal van dit Premier League-seizoen.

Vreugde en opluchting bij Van Nistelrooij en de spelers van Manchester United. De blijdschap verdween echter al snel. Moisés Caicedo haalde van afstand uit en zag zijn inzet in de linkerbenedenhoek verdwijnen: 1-1. De thuisspelende ploeg kon dus slechts vijf minuten genieten van de voorsprong. Enzo Fernández kreeg een opgelegde kans op de 1-2, maar schoot niet precies genoeg, waardoor de bal over het doel vloog.

Het bleef op Old Trafford spannend tot het einde. Garnacho en met name Fernandes verzuimden om de 2-1 binnen te knallen en ook de ingevallen Zirkzee vond het net niet. De thuisfans gingen achter de ploeg staan en hoopten dat er in de vier minuten aan blessuretijd alsnog een wonder zou gebeuren. Van Nistelrooij leefde ondertussen intens mee aan de zijlijn.

Garnacho schoot nog een keer naast, tot teleurstelling van de aanhang van Manchester United. Een winnaar kwam er uiteindelijk niet meer en het eerste duel van Nistelrooij als interim-coach, een week na het ontslag van Erik ten Hag, in de Premier League eindigt dus onbeslist.