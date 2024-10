Manchester United wil Ruud van Nistelrooij passeren en 10 miljoen euro betalen voor opvolger Erik ten Hag

Manchester United schakelt razendsnel na het ontslaan van Erik ten Hag. The Red Devils werken hard om Rúben Amorim aan te stellen als de opvolger van de Nederlander, zo weet David Ornstein van The Athletic. De 39-jarige trainer van Sporting Portugal heeft een afkoopsom van tien miljoen euro in zijn contract en Manchester United is bereid deze te lichten.

Amorim zelf zou bovendien openstaan voor de overstap naar de Premier League. Daarmee kan de opvolger van Ten Hag al zeer spoedig bekend zijn.

Momenteel neemt Ruud van Nistelrooij de honneurs waar. De oud-spits is op interim-basis de vervanger van Ten Hag, maar moet mogelijk al op korte termijn een stap terug doen.

Manchester United en Sporting zijn dus al in conclaaf over de overgang van Amorim. Hoe ver de gesprekken tussen de Portugese oud-middenvelder zelf en de huidige nummer veertien van de Premier League zijn, is niet bekend.

Afgelopen zomer was Amorim nog nadrukkelijk in beeld bij Liverpool als potentiële opvolger van Jürgen Klopp. Later sprak hij ook met West Ham United, maar die Engelse clubs gingen in zee met respectievelijk Arne Slot en Julen Lopetegui.

Met Sporting, dat Amorim in maart 2020 overnam van Sporting Braga, won de talentvolle keuzeheer vijf hoofdprijzen. Tweemaal werd hij landskampioen, even vaak werd de beker in de wacht gesleept en één keer werd de Portugese Supercup gewonnen. Ook met Braga won Amorim de beker.

Ontslag Ten Hag

Erik ten Hag werd maandagmiddag de laan uitgestuurd bij Manchester United, waar hij dik twee jaar aan het roer stond. Door aanhoudend teleurstellende prestaties besloten the Mancunians dat de samenwerking niet langer houdbaar was.