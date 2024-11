Manchester United wil zich spoedig versterken met een aanvaller. De ploeg van nieuwbakken trainer Rúben Amorim heeft een waslijst aan spitsen gescout en voegt een van hen bij voorkeur al in januari toe aan de selectie, zo verzekert Florian Plettenberg van Sky Deutschland. Eén target maakt sinds vorig seizoen grote indruk in de Bundesliga.

In het 3-4-3-systeem waarmee Amorim bij Sporting Portugal grote successen kende, wordt de spitspositie doorgaans ingevuld door een fysiek sterke spits, die tevens over dreiging richting het doel en diepte beschikt. In de huidige selectie lijkt Rasmus Højlund het beste binnen dat profiel te passen.

Klaarblijkelijk voldoet de Deen niet aan de eisen van de Portugese oefenmeester, gezien de interesse van United in het aantrekken van een extra centrumaanvaller. Ook voor Joshua Zirkzee en Marcus Rashford zal het nieuws als een teleurstelling binnenkomen.

"The Red Devils zijn actief bezig met het scouten van de spitsenmarkt", zo weet Plettenberg. "Als er in de winter geen nieuwe spits arriveert, moet er uiterlijk in de zomer één komen."

De Duitse journalist meldt bovendien één naam die op het lijstje van United staat: Victor Boniface. De Nigeriaan maakt zijn doelpunten sinds de zomer van vorig namens Bayer Leverkusen en doet het in Noordrijn-Westfalen naar behoren.

De 23-jarige Boniface staat onder andere bekend om zijn indrukwekkende fysiek. Met zijn 1,90 meter beschikt hij over een vergelijkbare lengte als Sportings successpits Viktor Gyökeres.

Boniface, die in 49 wedstrijden in Duitsland goed was voor 29 doelpunten en 11 assists, heeft bij Leverkusen een contract tot de zomer van 2028.