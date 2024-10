Manchester United voldoet aan belangrijke voorwaarde en heeft droomkandidaat Rúben Amorim bijna binnen

Manchester United betaalt de gelimiteerde afkoopsom van tien miljoen euro in het tot medio 2026 lopende contract van Rúben Amorim bij Sporting Portugal. Dit verzekeren journalisten Fabrizio Romano en Florian Plettenberg dinsdag via X. De Portugese topclub heeft volgens Romano reeds bevestigd dat Amorim op korte termijn zal worden aangesteld op Old Trafford. De pas 39-jarige coach heeft al zijn jawoord gegeven aan Manchester United.

Plettenberg, verbonden aan onder meer de Duitse tak van Sky Sport, voegt in zijn berichtgeving toe dat alle details rondom de overgang van Amorim naar Engeland zullen worden afgerond na het thuisduel van Sporting met Nacional van dinsdagavond in de kwartfinale van de Portugese beker.

De verwachting is dat Amorim later deze week officieel zal worden gepresenteerd als nieuwe manager van Manchester United. Interim-manager Ruud van Nistelrooij zit woensdagavond als eindverantwoordelijke op de bank. The Red Devils krijgen bezoek van Leicester City in de achtste finale van de EFL Cup.

De in 2020 aangestelde Amorim veroverde met Sporting onder meer tweemaal de landstitel, na jaren van droogte op kampioensgebied. Daarnaast werd driemaal beslag gelegd op de Taça da Liga, het tweede bekertoernooi in Portugal. Ook werd de Portugese Super Cup éénmaal aan de prijzenkast in Lissabon toegevoegd.

Afgelopen zomer was de Portugees nog in beeld bij West Ham United en, sensationeel genoeg, bij Manchester Uniteds eeuwige rivaal Liverpool. Die clubs gingen uiteindelijk in zee met respectievelijk Julen Lopetegui en Arne Slot, waardoor Amorim bij Sporting bleef.

Zo lijkt de opvolger van Ten Hag razendsnel officieel bekend te worden. De man die Manchester United aan de huidige veertiende plek in de Premier League hielp, kreeg maandagochtend de zak, waarmee na ruim twee jaar een einde kwam aan zijn tijd als manager in Engeland.

De teleurstellende prestaties van dit seizoen en het gebrek aan progressie in het vertoonde spel lagen ten grondslag aan het ontslag van Ten Hag, die in zijn Manchester United-periode twee bekers won