Manchester United verliest nadat corner in één keer over André Onana in het doel vliegt

Manchester United is voor de achtste keer dit seizoen tegen een nederlaag aangelopen in de Premier League. Ditmaal werd met 2-0 verloren van het opgeleefde Wolverhampton Wanderers. Aanvoerder Bruno Fernandes ontving kort na rust een rode kaart voor een harde charge en Manchester United zakt na de zoveelste verliesbeurt af naar de veertiende plaats.

Amorim had bij Manchester United een basisplaats in petto voor Noussair Mazroui, die zondag tegen Bournemouth nog een strafschop weggaf. De voormalig Ajacied opereerde als wingback op rechts. Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee moesten genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Tyrell Malacia kampt niet met een blessure, maar werd door Amorim buiten de wedstrijdselectie van the Red Devils gehouden.

Manchester United had het lastig in de beginfase op Molineux en Leny Yoro en Fernades incasseerden al snel een gele kaart. De bezoekers waren aanvallend behoorlijk onmachtig, al verdween een knal van Diogo Dalot bijna in de kruising. Aan de andere kant hield André Onana zijn ploeg op de been met een fraaie redding op een inzet van voormalig FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen. Nélson Semedo schoot in de slotfase van de eerste helft net over.

Manchester United begon op dramatische wijze aan de tweede helft van de uitwedstrijd in Wolverhampton. Fernandes kreeg zijn tweede, en dus een rode kaart, voor een oliedomme overtreding in de 47ste minuut op Semedo. Fernandes raakte bij een duel om de bal vol het been van zijn tegenstander. Scheidsrechter Tony Harrington stond er bovenop en kon niets anders doen dan de Portugese middenvelder wegsturen.

De bezoekers leken kort na het wegzenden van Fernandes opnieuw een mokerslag te incasseren. Voormalig FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen tikte van dichtbij binnen na een afgemeten voorzet vanaf rechts van Semedo. De assistent-scheidsrechter had de vlag echter al snel in de lucht en na een check bij de VAR werd de openingstreffer van het felle Wolverhampton afgekeurd. Een meevaller dus voor de tien spelers van Manchester United.

Na bijna een uur spelen viel alsnog de 1-0 voor Wolverhampton. Een indraaiende corner van Matheus Cunha vanaf links vloog in één keer over André Onana het doel in. De doelman van Manchester United werd gehinderd, maar ondanks protesten bleef de goal deze keer wél staan. Een nieuwe nederlaag in de Premier League, alweer de achtste, leek in de maak voor het povere elftal van Amorim, die er langs de kant alles aan deed om zijn team op te peppen.

Er volgende ook drie wissels: Christian Eriksen, Antony en Casemiro losten Manuel Ugarte, Yoro en Kobbie Mainoo af. Wolverhampton wilde de voorsprong natuurlijk verdubbelen en hadden pech toen Onana een voorzet van Strand Larsen onderschepte. Aan de andere kant probeerde Antony met schoten om de achterstand weg te poetsen. Amorim gooide in de slotfase ook nog Zirkzee en Alejandro Garnacho voor de leeuwen op Molineux.

In de slotfase moest Wolverhampton naar achteren vanwege de druk van Manchester United. Casemiro was nog dicht bij de gelijkmaker, maar ook de ervaren Braziliaan kon een nieuwe zeperd niet voorkomen. Sterker nog, in de achtste minuut van blessuretijd maakte Hwang Hee-chan er nog 2-0 van. De middenmoter uit Manchester sluit 2024 op 30 december af thuis tegen Newcastle United. De eerste wedstrijd van 2025 is op 5 januari tegen koploper Liverpool.