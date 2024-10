Manchester United staat op na rust en bezorgt Ten Hag broodnodige zege

Manchester United heeft manager Erik ten Hag weer wat lucht verschaft. De middenmoter in de Premier League kwam tegen Brentford terug van een achterstand, om uiteindelijk met 2-1 te winnen. Direct na de interlandbreak dus een zege voor Manchester United, dat nu de tiende plaats inneemt in Engeland.

Bij de thuisclub waren er basisplaatsen voor André Onana, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez en Christian Eriksen. Noussair Mazraoui, Joshua Zirkzee en Antony namen plaats op de bank. Aan de kant van Brentford waren er basisplaatsen voor Mark Flekken en Sepp van den Berg, die als rechtsback fungeerde.

Voor De Ligt leek het duel al na twaalf minuten voorbij. De centrumverdediger kwam met zijn hoofd in botsing met een speler van de bezoekers uit Londen en bleef direct op het veld liggen. De medische staf was snel ter plaatse om de wond te verzorgen.

De Nederlandse verdediger had een verband nodig op zijn hoofd om het bloeden te stoppen. De Ligt ging al snel naar de kant om daar verder verzorgd te kunnen worden. De doktoren van Manchester United hadden het nodige werk aan het oplappen van de Oranje-international, maar hij kon wél verder.

Manchester United was na ruim 20 minuten dicht bij de 1-0, nadat Flekken de bal losliet maar nét voor de lijn kon tegenhouden. Tien minuten voor rust schoot Eriksen van dichtbij hoog over. Een eventuele goal had overigens niet geteld, want er was reeds gefloten voor een overtreding kort daarvoor van Marcus Rashford.

Het ging in de blessuretijd van de eerste helft helemaal mis voor Manchester United. De wond van De Ligt was weer gaan bloeden, waardoor hij naar de kant moest voor verzorging. Uit een corner die kort daarop volgde kopte Ethan Pinnock keihard raak: 0-1. Opvallend was dat bewaker Diogo Dalot de Brentford-verdediger weg liet lopen om al koppend te scoren.

Tegenslag dus kort voor rust voor Manchester United, dat bij het rustsignaal op boegeroep werd getrakteerd. Assistent-manager Ruud van Nistelrooij kreeg overigens geel voor zijn protesten na de goal van Brentford kort voor rust. De thuisploeg kwam getergd uit de kleedkamer en poetste de 0-1 al snel weg: een indraaiende voorzet van Rashford werd bij de tweede paal binnengeknald door Alejandro Garnacho: 1-1.

Manchester United rook bloed en kwam na ruim een uur spelen op Old Trafford zelfs op 2-1. Na een schitterende voetbeweging van Bruno Fernandes kwam de bal bij Rasmus Højlund, die de uitkomende Flekken verschalkte met een bekeken lobje. De vreugde was groot bij Ten Hag en assistent René Hake en de supporters van the Red Devils.

Brentford had het zwaar na rust en was Flekken dankbaar toen hij Dalot stuitte in kansrijke positie. De supporters van Manchester United zagen opeens een heel ander elftal en probeerden de manschappen van Ten Hag met gezang te ondersteunen richting een derde doelpunt.

In de slotfase was er speeltijd voor Zirkzee, die de moegestreden Højlund afloste voorin. De invaller had al snel de 3-1 op zijn schoen, maar zijn balcontrole liet de international van Oranje in de steek. Brentford bleef derhalve in leven met nog ongeveer tien minuten op de klok in Manchester, maar dat was onvoldoende voor de Londenaren om een nederlaag nog af te wenden.