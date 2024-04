Manchester United presenteert man die Ten Hag aan nieuwe spelers moet helpen

Jason Wilcox is de nieuwe technisch directeur van Manchester United, zo maakt de Engelse club bekend via de officiële kanalen. The Red Devils betalen een vooralsnog onbekende vergoeding aan Southampton voor de bestuurder, die op Old Trafford gaat samenwerken met Erik ten Hag. Wilcox is de opvolger van John Murtough, die op 9 april na drie jaar vertrok.

De 52-jarige Wilcox werkte jarenlang in de jeugdopleiding van Manchester City, alvorens hij in juli vorig jaar werd aangesteld als directeur voetbalzaken bij Southampton. Nog geen jaar na zijn presentatie vertrekt Wilcox alweer naar Manchester United. The Saints zijn dan ook niet blij met zijn keuze.

“Wij hebben met tegenzin ingestemd om directeur voetbalzaken Wilcox toe te staan naar Manchester United te gaan. Hoewel de club teleurgesteld is dat Jasons verblijf bij Southampton zo kort heeft geduurd, wenst de club hem wel het beste”, reageert Southampton in een statement via de clubkanalen.

Manchester United is een stuk korter van stof in het persbericht op de clubwebsite. “Jason Wilcox is per direct in dienst getreden bij Manchester United in de rol van technisch directeur. Hij zal samenwerken met alle technische afdelingen van onze club om de hoogste prestaties te bereiken.”

Wilcox speelde als linksbuiten drie interlands in het nationale elftal van Engeland. Tijdens zijn spelersloopbaan stond hij onder contract bij Blackburn Rovers, Leeds United, Leicester City en Blackpool. Met the Riversiders legde hij in 1995 beslag op de Premier League.

Bij Manchester United krijgt Wilcox veel te maken met Ten Hag, die nog tot medio 2025 vastligt als manager. Het is vooralsnog onbekend voor hoelang Wilcox zich aan the Red Devils verbonden heeft en wat zijn entree gaat betekenen voor de Nederlandse oefenmeester.

Ten Hag is bezig met een teleurstellend seizoen bij Manchester United. De tobbende Engelse grootmacht staat momenteel op de zevende plek in de Premier League, waarmee Europees voetbal ver weg lijkt. Wel maakt Manchester United nog kans op het winnen van de FA Cup. Zaterdagmiddag spelen Ten Hag en zijn mannen in de halve finale van dat toernooi om 16:30 uur op Wembley tegen Coventry City.

