Manchester United pakt door en bereikt akkoord over transfer Noussair Mazraoui

Manchester United en Bayern München zijn akkoord over de transfer van Noussair Mazraoui, zo meldt David Ornstein namens The Athletic. Het nieuws komt meteen na de melding van de transfer van Matthijs de Ligt, waardoor men kan spreken van een ‘dubbele hereniging’ voor Erik ten Hag.

De transfer van Mazraoui naar Manchester United hing al een tijdje in de lucht. Aaron Wan-Bissaka lijkt de club definitief in te ruilen voor West Ham United, waardoor de weg voor Mazraoui vrij was gemaakt.

Manchester United betaalt voor de rechtsback naar verluidt een transfersom van 15 miljoen euro, wat middels bonussen nog verder kan oplopen tot 20 miljoen euro. Net als De Ligt gaat Mazraoui een contract voor vijf seizoenen tekenen.

Manchester United wilde de defensie graag zo spoedig mogelijk van impulsen voorzien. Peperdure zomeraanwinst Leny Yoro viel in het oefenduel met Arsenal (2-1 verlies) geblesseerd uit. De centrumverdediger moet drie maanden vanaf de zijlijn toekijken.

In aanloop naar zijn transfer naar de Premier League had Mazraoui zijn transferwens al aangegeven bij de clubleiding van Bayern München. De Marokkaans international kwam afgelopen seizoen tot 29 wedstrijden over alle competities, maar was vaak wisselspeler.

Bij Manchester United kan Mazraoui zich gaan herenigen met Erik ten Hag, met wie hij succesvol samenwerkte bij Ajax. Na André Onana, Lisandro Martínez en Antony is Mazraoui de vierde oud-Ajacied in de selectie van Manchester United komend seizoen. Ook De Ligt zal zich spoedig bij dit clubje voegen.

Voor Ten Hag en Manchester United begint het seizoen zaterdag met de strijd om de Community Shield tegen landskampioen en aartsrivaal Manchester City. De club hoopt de transfers zo snel mogelijk af te ronden. Volgende week vrijdag begint Manchester United namelijk aan de competitie met de thuiswedstrijd tegen Fulham.

