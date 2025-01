Manchester United is naarstig op zoek naar een nieuwe linksachter. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) en Milos Kerkez (Bournemouth) zijn in beeld, maar staan voorovergebogen van hoe zwaar het prijskaartje om hun nek is. In Italië heeft de huidige nummer dertien van de Premier League nu een alternatief gevonden.

Of beter gezegd, daar is een alternatief benaderd. Aan het begin van januari wist Fabrizio Romano namelijk al te melden dat Patrick Dorgu op een lijstje staat bij United.

The Athletic voegt daar maandagochtend aan toe dat de gesprekken tussen the Red Devils en Lecce, Dorgu's huidige werkgever, inmiddels lopen. Daarmee is nog niet gezegd dat United daadwerkelijk met de Deense linkerwingback in zee gaat.

"De gesprekken over de twintigjarige lopen, terwijl United de opties op een rijtje zet voordat er deze maand beslissingen worden genomen over transfers", schrijft David Ornstein namens het Amerikaanse medium. "Er is nog niks overeengekomen, maar de gesprekken vorderen."

Volgens transfermarktexpert Romano zit Lecce hoog in de boom voor Dorgu. Naar verluidt verlangt de Serie A-middenmoter een transfersom van veertig miljoen euro.

Op Old Trafford kan de viervoudig Deens international de vervanger worden van Tyrell Malacia, die deze winter vermoedelijk op huurbasis vertrekt. Een nog onbekende club uit een topcompetitie gaat met de voormalig Feyenoorder aan de haal.

United-trainer Rúben Amorim beschikt verder over Diogo Dalot en Luke Shaw als opties voor de linkerwingbackpositie. Laatstgenoemde kwam door blessureleed dit seizoen pas drie keer in actie.