Manchester United of AC Milan? Youssouf Fofana hakt knoop door en maakt transfer

Youssouf Fofana vervolgt zijn carrière definitief bij AC Milan, zo heeft de Italiaanse club bekendgemaakt. De 25-jarige middenvelder, die ook in de belangstelling stond van Manchester United, komt over van AS Monaco en tekent een contract tot medio 2028.

Fofana kende een uitstekend seizoen bij Monaco, wat hem een plek in de definitieve EK-selectie van Frankrijk opleverde. De 21-voudig international uit Parijs had nog een contract tot medio 2025 in het Prinsendom en dus gingen er al geluiden dat hij verkocht zou worden.

Op 10 juli maakte Fabrizio Romano bekend dat Milan een persoonlijk akkoord had bereikt met Fofana. De controlerende middenvelder had zijn zinnen gezet op een overstap naar de Serie A en die leek er ook te gaan komen, alleen een akkoord tussen Milan en Monaco ontbrak nog.

Ligue 1 Lyon OL 2024-08-24T15:00:00.000Z 17:00 Monaco ASM

Serie A Parma Calcio 1913 PAR 2024-08-24T16:30:00.000Z 18:30 AC Milaan MIL

De onderhandelingen tussen de clubs verliepen echter bijzonder stroef. Milan wilde eind juli nog niet verder gaan dan zeventien miljoen euro. Monaco kreeg ook een bod van 35 miljoen euro binnen van West Ham United, maar Fofana zag een transfer naar the Hammers niet zitten.

Vervolgens meldde ook Manchester United zich in de strijd om zijn handtekening. Al in juli legde de club van Erik ten Hag contact met de zaakwaarnemers van Fofana om hen een sportief en financieel plaatje te schetsen voor hun cliënt.

Uiteindelijk mocht dat dus niet baten, daar Milan en Monaco er nu toch uit zijn gekomen. Naar verluidt betaalt Milan zo'n 20 miljoen euro voor Fofana.

Daar gaat de rechtspoot de concurrentiestrijd aan met onder meer leeftijdsgenoot Tijjani Reijnders. Voor Milan begint de Serie A zaterdagavond, thuis tegen Torino. Die wedstrijd komt voor Fofana overigens nog te vroeg.