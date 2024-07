Manchester United legt eerste bod op tafel voor Jarrad Branthwaite, dat vermoedelijk weinig kans van slagen heeft

Manchester United heeft bij Everton een openingsbod op tafel gelegd voor Jarrad Branthwaite, zo weet David Ornstein van The Athletic vrijdag te melden. Manchester Uniteds eerste aanbieding bedraagt 35 miljoen pond, omgerekend 41 miljoen euro, maar wordt hoogstwaarschijnlijk linea recta van tafel geveegd.

The Toffees willen namelijk een beduidend hogere transfersom zien voor het 21-jarige verdedigingstalent. "Het bod wordt door Everton gezien als onacceptabel en wordt snel afgewezen", schrijft Ornstein.

Manchester United heeft de pijlen gericht op Branthwaite, die bovenaan het verlanglijstje staat bij de nieuwe beleidsbepalers van INEOS. Zij zullen echter een stuk dieper in de buidel moeten tasten.

Volgens Fabrizio Romano houdt Everton de poot stijf. De clubleiding uit Everton verlangt een bedrag van tussen de 65 en 70 miljoen pond (omgerekend 77 en 83 miljoen euro). Anders is een verkoop onbespreekbaar.

De rechtercentrale verdedigerspositie dient na het vertrek van Raphaël Varane zo snel mogelijk te worden ingevuld bij Manchester United. Naast Branthwaite is ook de achttienjarige Leny Yoro (Lille OSC) nadrukkelijk in beeld.

De handtekening van Yoro is allesbehalve makkelijk te verkrijgen. Real Madrid heeft volgens Ornstein de beste papieren, terwijl ook Liverpool en Paris Saint-Germain azen op de diensten van de groeibriljant.

Het contract van Yoro in Lille loopt tot medio 2025. Als de Noord-Fransen dus nog flink willen cashen voor het toptalent, moet het deze zomer overgaan tot een verkoop. Mogelijk loopt de verdediger anders een jaar later gratis de deur uit.

Marcel Brands

Branthwaite, die de laatste schifting van de Engelse nationale selectie niet overleefde, staat er goed op in Engeland. Huidig PSV-directeur Marcel Brands, die met de jongeling samenwerkte in hun gezamenlijke tijd bij Everton, is razend positief over de mandekker.

"In principe heeft hij alles om een van de beste verdedigers ter wereld te worden", vertelde Brands begin mei aan de Liverpool Echo. "Hij is lang, hij is goed in de lucht, hij zal altijd een paar doelpunten maken en hij is ook comfortabel aan de bal met beide voeten en snel."

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!