Manchester United-legende Rooney doet opvallende uitspraak over Manchester City

Wayne Rooney heeft in de podcast Stick to Football van Sky Bet teruggeblikt op zijn roerige periode bij Birmingham City. De voormalig topspits van onder meer Manchester United vertelt daarnaast dat hij 'lopend' naar Manchester City zou gaan, als manager Pep Guardiola hem als assistent zou willen aanstellen.

Rooney begon zijn trainerscarrière bij Derby County, waarna hij via het Amerikaanse DC United in oktober 2023 werd aangesteld als manager van Birmingham City. Rooney verving John Eustace, die ontslagen werd toen hij met Birmingham de zesde plaats in de Championship bekleedde.

Met Rooney aan het roer ging het vervolgens beduidend slechter. Birmingham won onder leiding van Rooney slechts twee van zijn vijftien duels. Slechts zes punten scheidde Birmingham van de degradatiezone, op het moment dat Rooney begin januari 2024 werd ontslagen.

"De Birmingham-fans hebben me vanaf dag één niet geaccepteerd", verklaart Rooney die moeizame periode. "John Eustace had het goed gedaan, maar ze (de clubleiding, red.) voerden een verandering door en vroegen mij om in te stappen. Dat deed ik, maar ik wist direct dat ik niet geaccepteerd werd door de fans. Ik denk dat het te maken had met de goede prestaties van Eustace."

"De eerste vijf wedstrijden waren de zwaarste van het seizoen", doelt Rooney op de duels met Middlesbrough, Hull City, Southampton, Ipswich Town en Sunderland. "Dus dat hielp niet mee." Op 2 januari maakte Birmingham bekend te scheiden met manager Rooney en veldtrainer Carl Robinson. “Ondanks hun inspanningen hebben de resultaten niet voldaan aan de verwachtingen die vanaf het begin duidelijk waren gemaakt."

Toekomst bij Manchester City?

Rooney speelde in zijn spelerscarrière liefst 559 wedstrijden voor Manchester United, dat hem als tiener oppikte bij Everton. Rooney groeide in zijn dertien jaar op Old Trafford uit tot absolute legende, door liefst 253 doelpunten te maken voor. Rooney werd vijfmaal landskampioen met Manchester United, waarmee hij ook onder meer de Champions League won.

Toch zou Rooney niet twijfelen om aan de slag te gaan bij rivaal Manchester City, mocht die kans zich voordoen. Dat heeft alles te maken met Guardiola. "Als Pep Guardiola binnenkomt en mij vraagt om zijn assistent te worden, dan zou ik daarheen lopen."

"Voor mij is Pep de beste manager ter wereld. Je kan zien hoe hij het team beïnvloedt. De huidige manier van spelen is anders dan vier jaar geleden. Hij blijft subtiele veranderingen doorvoeren en je ziet iedereen daarna hetzelfde doen", is Rooney lovend over Guardiola.

