Manchester United kan comeback niet volledig verzilveren en wint weer niet in de Premier League

Manchester United is er niet in geslaagd om zijn laatste wedstrijd ooit op Goodison Park te winnen. De recordkampioen van Engeland kwam op bezoek in Liverpool op een 2-0 achterstand, maar knokte zich in het tweede bedrijf terug tot 2-2. De ploeg van Ruben Amorim blijft vijftiende in de Premier League. Everton klimt een plekje en staat nu twaalfde.



Bij Man United begonnen Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee en Noussair Mazraoui in de basis. De gevaarlijkste aanvaller van vorige week, Alejandro Garnacho, moest genoegen nemen met een plaats op de bank.

Everton doet het goed in de Premier League sinds de aanstelling van David Moyes. De club won vier van de laatste vijf wedstrijden en staat inmiddels twaalfde in de Engelse competitie.

Everton creëerde al snel een aantal kleine kansen en vond na een kwartier spelen het doel van André Onana. De bal viel na een corner uit de kluts voor de voeten van spits Beto, die hem hoog in het doel knalde: 1-0.

Met een half uur spelen achter de rug verdubbelde Everton de voorsprong. Na een goede aanval leek Jack Harrison af te gaan ronden, maar Onana stond zijn treffer in de weg. In de rebound kopte Abdoulaye Doucouré echter alsnog raak: 0-2.

Ruben Amorim is ongetwijfeld losgegaan in de rust, want de club uit Manchester kwam goed de kleedkamers uit. Toch wist de ploeg niet echt tot grote kansen te komen, tot Garnacho binnen de lijnen kwam.

De Argentijn werd dicht bij de zestienmeter neergelegd, waarna Bruno Fernandes op heerlijke wijze de bal uit de daaropvolgende vrije bal binnenschoot: 2-1. Even later kregen the Mancunians weer een vrije trap op de helft van Everton. De voorzet werd weggekopt, waarna Manuel Ugarte de bal oppikte en met een volley achter Jordan Pickford knalde: 2-2. Het was het eerste Premier League-doelpunt van Ugarte.



In de slotfase van het duel probeerde Man United de drie punten nog binnen te halen. Bruno Fernandes schoot van buiten het strafschopgebied, maar zag zijn poging over getikt worden door Pickford. In de absolute slotfase leek Everton, tegen de verhoudingen in, alsnog de wedstrijd te gaan winnen. De scheidsrechter zag een overtreding op Ashley Young in het strafschopgebied en wees naar de stip, maar de VAR van dienst riep de leidsman naar het scherm, waardoor dat feest niet doorging.