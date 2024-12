'Manchester United heeft mogelijkheid om Antony in januari van de hand te doen'

Real Betis onderzoekt de mogelijkheden om Antony over te nemen van Manchester United, zo weet onder meer Marca maandag te melden. De Spaanse club moet wel eerst spelers verkopen in de winterse transfermarkt, voordat de Braziliaanse vleugelaanvaller kan worden aangetrokken. De eerste contacten met het kamp van Antony zijn in ieder geval gelegd.

Betis denkt dat Antony met zijn kwaliteiten en manier van spelen van toegevoegde waarde kan zijn. De ervaren trainer Manuel Pellegrini (71) zou de loopbaan van de voormalig Ajacied weer nieuw leven kunnen inblazen in Sevilla.

De huidige nummer negen in LaLiga denkt in eerste instantie aan een huurdeal voor Antony. Daarnaast is de middenmoter bereid om de helft van het salaris dat de buitenspeler verdient bij Manchester United over te nemen. Antony zelf moet qua salaris ook water bij de wijn doen, zo klinkt het vanuit Spanje.

Betis moet voor de komst van Antony wel eerst ruimte maken in de financiële huishouding. De club hoopt vleugelaanvaller Assane Diao, met een geschatte transferwaarde van vijftien miljoen euro, voor een mooi bedrag te kunnen verkopen in januari.

Antony moet het bij Manchester United al enige tijd doen met een rol als reserve. De in 2022 voor 100 miljoen euro van Ajax overgenomen vleugelaanvaller liet dit seizoen 349 minuten verdeeld over elf duels noteren. Vijf optredens in de Premier League, vier in de Europa League en twee keer speeltijd in de EFL Cup. In die reeks scoorde Antony één keer.

Zaakwaarnemer Junior Pedroso zei onlangs in gesprek met GiveMeSport dat hij niet verwacht dat zijn cliënt vertrekt bij de huidige nummer dertien van de Premier League.

Een vertrek uit Manchester ligt niet voor de hand volgens Pedroso. “Manchester United heeft nooit laten weten Antony te willen verkopen of te verhuren. De directie heeft ons nooit verteld dat ze willen dat Antony vertrekt, ondanks de nieuwsartikelen die we over onze speler lazen.”