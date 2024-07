Manchester United heeft Joshua Zirkzee binnen en betaalt méér dan 40 miljoen euro

Joshua Zirkzee wordt definitief de eerste zomeraankoop van Manchester United. Transfermarktexpert Fabrizio Romano spreekt over een 'done deal'. Zirkzee gaat na zijn medische keuring een contract tekenen tot medio 2029 met een optie op nog een extra seizoen.

De medische tests worden nog voor de vakantie van de Schiedammer gehouden. Door de uitschakeling van het Nederlands elftal kan Zirkzee opnieuw op vakantie gaan. Voordat hij op zijn vakantieadres aankomt, zal hij de medische keuring van Manchester United ondergaan.

Manchester United zal iets meer dan de afkoopsom van veertig miljoen euro betalen aan Bologna. Dat heeft alles te maken met de Financial Fair Play-regels. De club voorkomt liever dat het in één klap veertig miljoen euro op tafel moet leggen.

Met de nieuwe betalingsvoorwaarden in Manchester United iets meer kwijt dan de afkoopclausule, maar op deze manier kan de club de betalingen uitsmeren over meerdere termijnen. Romano bevestigt verder dan Bayern München vijftig procent van de transfersom zal ontvangen.

Romano heeft het in zijn livestream op Playback TV ook over de naderende transfer van Matthijs de Ligt naar Manchester United. Eerder op de dag meldde de Italiaanse journalist dat the Red Devils een akkoord naderen met Bayern over de te betalen transfersom. Bayern wil vijftig miljoen euro zien.

Manchester United komt in de buurt van dat bedrag en wil de deal completeren door bonussen toe te voegen aan de deal. De club wil De Ligt zo snel mogelijk vastleggen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Romano bevestigt in zijn livestream dat de gesprekken voorspoedig verlopen.

De club is daarnaast ook bezig met de komst van Manuel Ugarte. De middenvelder, die momenteel met Uruguay aanwezig is op de Copa América, wil graag verkassen naar de Premier League en is in afwachting van de onderhandelingen tussen Manchester United en Paris Saint-Germain, waar hij nog tot medio 2028 vastligt.

