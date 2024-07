Manchester United wil nóg een aanvallende versterking en richt pijlen op 55-voudig international

Nu Manchester United Joshua Zirkzee zo goed als binnen heeft, is het tijd voor de club om de pijlen te richten op de volgende aanvallende versterking. Volgens onder meer AS en Manchester Evening News is de club van Erik ten Hag uitgekomen bij Girona-aanvaller Viktor Tsygankov.

De 26-jarige Tsygankov beleefde een historisch seizoen met Girona, door op de derde plek te eindigen in LaLiga. Zelf was de Oekraïner afgelopen jaargang goed voor 34 officiële duels, waarin hij 8 treffers en 7 assists noteerde.

Het goede spel van de rechtsbuiten, die ook als linksbuiten en als spits uit de voeten kan, is niet onopgemerkt gebleven in de Premier League. Behalve Manchester United hebben ook Arsenal en Aston Villa interesse in hem.

The Red Devils zouden al contact hebben gelegd met de entourage van de 55-voudig international, die op het EK tot slechts één duel kwam namens Oekraïne. Momenteel geniet hij van zijn vakantie, waardoor hij nog niet is aangesloten bij Girona voor het nieuwe seizoen.

De linksbenige Tsygankov ligt nog tot medio 2027 vast bij Girona. Hoewel de Spaanse club hem graag wil behouden, lijkt dat allerminst zeker. Tsygankov zou namelijk een ontsnappingsclausule van 30 miljoen euro in zijn contract hebben staan.

Joshua Zirkzee

Eerder deze week onthulde Fabrizio Romano dat de overgang van Zirkzee van Bologna naar Manchester United een ‘done deal’ is. Zirkzee gaat na zijn medische keuring een contract tekenen tot medio 2029 met een optie op nog een extra seizoen.

Daarnaast is de club bezig met het binnenhalen van Matthijs de Ligt (Bayern München) en Manuel Ugarte, die de afgelopen weken nog actief was op de Copa América namens Uruguay.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!