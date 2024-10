Manchester United geeft direct duidelijkheid over toekomst Ruud van Nistelrooij

Ruud van Nistelrooij neemt het stokje over van Erik ten Hag als interim-manager van Manchester United, zo bevestigt de Engelse topclub via de officiële kanalen. Maandagmiddag werd bekend dat Manchester United en Ten Hag per direct uit elkaar gaan.

Van Nistelrooij tekende deze zomer tot medio 2026 als assistent-trainer van Ten Hag bij Manchester United. In de komende tijd zal hij het roer overnemen nu zijn voormalig compagnon is vertrokken.

Middels een korte alinea in het officiële persbericht over Ten Hag maakt Manchester United dat duidelijk. “Ruud van Nistelrooij krijgt de leiding over het team als interim-hoofdcoach, ondersteund door het huidige coachingsteam, terwijl er een permanente hoofdcoach wordt aangetrokken.”

Van Nistelrooij zal dus niet de definitieve manager van Manchester United worden. The Red Devils gaan op zoek naar een ervaren hoofdcoach, waarna de 48-jarige Brabander vermoedelijk terugkeert naar zijn rol als assistent.

Van Nistelrooij begon zijn trainerscarrière als assistent-trainer onder Guus Hiddink en Danny Blind bij het Nederlands elftal. Vervolgens werkte hij jarenlang als trainer in de jeugdopleiding bij PSV.

In Eindhoven was Van Nistelrooij uiteindelijk een jaar lang trainer van Jong PSV, waarna hij werd aangesteld als hoofdtrainer bij de hoofdmacht. Na een relatief goed seizoen ontstond er echter frictie met de clubleiding.

Om die reden besloot Van Nistelrooij nog voor de laatste wedstrijd op te stappen bij PSV. Begin juli tekende hij op Old Trafford, na een lange periode van rust. Ondanks het vertrek van Ten Hag zit het avontuur bij zijn oude liefde Manchester United er dus nog niet op voor Van Nistelrooij.