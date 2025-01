Manchester United gaat mede door enorme blunder van André Onana kansloos onderuit tegen Brighton & Hove Albion

Manchester United is er zondag niet in geslaagd om te winnen van Brighton & Hove Albion: 1-3. Op Old Trafford hadden de bezoekers in grote delen van de wedstrijd de controle en werden ze ook nog eens geholpen door André Onana, die bij de 1-3 gigantisch in de fout ging. Manchester United staat dertiende in de Premier League, Brighton klimt naar plek negen.

Bij Manchester United had trainer Rúben Amorim eindelijk weer een basisplaats voor Joshua Zirkzee in de punt van de aanval. Ook Matthijs de Ligt stond aan de aftrap. Aan de kant van Brighton & Hove Albion stonden er met Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Joël Veltman drie Nederlanders in de basiself.

Manchester United begon dramatisch aan de wedstrijd en stond binnen vijf minuten al op een 0-1 achterstand. De Ligt verwachtte een inspeelpass en stapte agressief het middenveld in, maar in plaats daarvan werd de bal over de verdediging gelegd, waar plots heel veel ruimte ontstond. Kaoru Mitoma was niet zelfzuchtig en legde de bal breed op Yankuba Minteh, die in een half leeg doel de score opende.

Na 23 minuten stelde Manchester United orde op zaken. Zirkzee werd in het strafschopgebied naar beneden getrokken, waarna aanvoerder Bruno Fernandes de strafschop benutte: 1-1. Daarna was het spel met name bij de thuisploeg zeer moeizaam, waar Zirkzee en Amad Diallo de lichtpuntjes waren.

In de tweede helft liep Manchester United alweer snel tegen een tegentreffer aan. Een volledig mislukte vrije trap kwam uit de kluts voor de voeten van João Pedro, die André Onana van dichtbij kansloos liet. Echter werd daarbij door de VAR een overtreding gezien van Van Hecke, waardoor er een streep ging door het doelpunt.

Brighton had niet lang nodig om alsnog op voorsprong te komen. Op aangeven van uitblinker Minteh gleed Mitoma bij de tweede paal de 1-2 binnen. Daarmee werd hij de Japanner met de meeste doelpunten ooit in de Premier League.

Een spannende slotfase kwam er echter niet, omdat Onana op bizarre wijze de 1-3 weggaf. De doelman liet een makkelijk houdbare voorzet plotseling los, waardoor Georginio Rutter kon profiteren. Door de nederlaag blijft het worstelende Manchester United steken op plaats 13 in de Premier League. Brighton staat nu negende.