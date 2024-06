‘Manchester United en Erik ten Hag informeren bij Paris Saint-Germain naar speler van 60 miljoen, maar vangen bot’

Manchester United heeft bij Paris Saint-Germain geïnformeerd naar Manuel Ugarte, zo meldt Sky Sports. De controlerende middenvelder wordt gezien als de perfecte versterking voor de ploeg van Erik ten Hag, maar journalist Ben Jacobs meldt dat het aanbod al meteen hard is afgewezen door de Parijzenaren.

Ugarte maakte vorige zomer voor een bedrag van 60 miljoen euro de overstap van Sporting Portugal naar PSG. In de Franse hoofdstad begon hij aardig, maar raakte hij gedurende het seizoen zijn vaste basisplaats kwijt. Daarom behoort een vertrek alweer tot de mogelijkheden.

Manchester United zou dus een van de clubs zijn die geïnteresseerd is in de 23-jarige Uruguayaan. Volgens Jacobs zou het aanbod echter niet in de buurt komen van het prijskaartje dat PSG heeft gehangen aan Ugarte, waardoor het resoluut van tafel is geveegd door het Parijse bestuur.

Manchester United is momenteel druk bezig met het vormen van de selectie voor komend seizoen. De club is op zoek naar een controlerende middenvelder en Ugarte zou perfect in het profiel passen wat the Red Devils zoeken.

De prestaties van Casemiro zijn afgelopen seizoen namelijk enorm tegengevallen en ook Sofyan Amrabat heeft niet kunnen leveren wat van hem werd verwacht. Ugarte zou bij Manchester United samen met supertalent Kobbie Mainoo op het middenveld moeten gaan spelen.

Ook zou Ten Hag zich graag versterken met een centrale verdediger, daar Raphaël Varane deze zomer vertrekt. Bovendien wil het graag een extra spits contracteren, omdat Anthony Martial de club deze zomer eveneens verlaat.

Ugarte is zelf momenteel niet bezig met een transfer, daar hij zich met Uruguay focust op de Copa América. In het eerste groepsduel deed zijn land goede zaken door Panama met 3-1 te verslaan. Ugarte speelde de hele wedstrijd.

