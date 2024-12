Manchester United draait het dankzij Amad Diallo heel laat om tegen City en zegeviert in derby

Manchester United is zondagavond als winnaar uit de Manchester Derby gekomen. Een rake kopbal van Josko Gvardiol leek lange tijd het lot van the Red Devils te gaan beslechten, maar Manchester City capituleerde volledig in de slotfase en zag toe hoe de stadsgenoot aan de hand van Amad Diallo zegevierde: 1-2.

Ook tegen de stadsrivaal was Pep Guardiola weer creatief met het invullen van het door de geblesseerde Rodri gecreëerde gat op het middenveld in te vullen. Ditmaal was Ilkay Gündogan de enige controleur, al werd hij in die rol bijgestaan door de inschuivende verdedigers. Ederson hield voor de tweede wedstrijd op rij Stefan Ortega op de bank, terwijl voorin basisplekken waren voor onder meer Phil Foden en Jérémy Doku.

Rúben Amorim verraste voorafgaand door Marcus Rashford en Alejandro Garnacho thuis te laten. Prestaties buiten het wedstrijdveld vormden voor de Portugese oefenmeester een reden om het tweetal buiten de selectie te houden. De voorste linie bestond uit Amad Diallo, Rasmus Højlund en Mason Mount.

Laatstgenoemde zou echter nog geen kwartier op het veld staan. Mount wordt al gedurende zijn gehele verblijf bij United geteisterd door blessures en ook nu moest de aanvallend ingestelde Engelsman toekijken met klachten. Kobbie Mainoo was zijn vervanger, waardoor aanvoerder Bruno Fernandes doorschoof naar de aanval.

In het openingshalfuur waren de mogelijkheden vrijwel uitsluitend voor City, al creëerde het geen niet te missen kansen. Onder meer Foden probeerde het een aantal keer, maar hij stuitte op Harry Maguire of had het vizier niet op scherp. De eerste United-kansen kwamen van Manuel Ugarte en Lisandro Martínez, maar zij deden Ederson niet beven.

In minuut 36 nam de thuisploeg de leiding en het is moeilijk om te beweren dat dat een onverdiende was. Een voorzet van Kevin De Bruyne werd licht getoucheerd, maar belandde alsnog op perfecte hoogte voor Josko Gvardiol om binnen te knikken. André Onana stond aan de grond genageld: 1-0. Voor rust ontbrandde het duel nog even tijdens een opstootje waar voornamelijk aanvoerder Kyle Walker en Højlund bij betrokken waren. Beide kemphanen ontvingen de gele prent.

Na de theepauze vertoonde United beter spel, al hadden the Red Devils ook in de tweede helft tijd nodig om op gang te komen. De ploeg van Amorim had meer de bal dan voor rust en kwam sporadisch tot kansen. Zo zag Diallo zijn kopbal gekeerd worden door Ederson en hielp Fernandes de grootste kans van de wedstrijd om zeep door in de één-op-één naast te stiften.

De laatste tien minuten ging United in met invallers Joshua Zirkzee, Antony en Leny Yoro. Laatstgenoemde verving Matthijs de Ligt en keek toe hoe Diallo luttele minuten voor tijd een strafschop verdiende voor zijn ploeg. Matheus Nunes, die acteerde als gelegenheidslinksback, poogde terug te spelen op zijn doelman, speelde een veel te korte pass en vloerde de Ivoriaanse aanvaller in een poging erger leed te voorkomen. Vanaf elf meter bleef Fernandes ijzig kalm: 1-1.

Daarmee was het kwaad nog niet geschied voor City. Vlak voor het ingaan van de blessuretijd speelde Martínez van achteruit de diep lopende Diallo in, waarna de aanvaller de bal over Ederson heen wipte en vanuit een moeilijke hoek afrondde: 1-2. In een tijdsbestek van twee minuten draaide United de wedstrijd volledig om en verzekerde het zich van een zege in de Manchester Derby.