Manchester United boekt onder leiding van Van Nistelrooij en dankzij Amad Diallo eerste zege in Europa League

Manchester United heeft donderdagavond onder leiding van Ruud van Nistelrooij de eerste zege van de Europa League-campagne geboekt. Op Old Trafford werd PAOK Saloniki met 2-0 verslagen dankzij twee doelpunten van Amad Diallo. Daardoor konden the Mancunians na drie gelijke spelen op rij eindelijk eens drie punten bijschrijven in Europa.

Van Nistelrooij mocht donderdagavond voor de een na laatste keer als eindverantwoordelijke uit de tunnel van Old Trafford lopen. De Nederlandse interim-manager moet het stokje na het thuisduel met Leicester City van zondag overdragen aan Rúben Amorim, die vanaf maandag de scepter zwaait bij the Red Devils.

Van Nistelrooij had geen plek in de basis ingeruimd voor onder anderen Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee, Lisandro Martínez en Marcus Rashford. Noussair Mazraoui stond wel aan de aftrap. Datzelfde gold voor Alejandro Garnacho, die tegen Chelsea (1-1) allesbehalve een goede indruk maakte.

PAOK wilde zijn huid duidelijk duur verkopen en kwam niet naar Old Trafford om de bus te parkeren, zo werd in de openingsfase duidelijk. De Grieken kregen zelfs het eerste kansje van de wedstrijd. Een inzet van Mady Camara werd van richting veranderd door Casemiro, die de bal tot zijn grote opluchting weggewerkt zag worden door Jonny Evans.

De eerste mogelijkheid voor Manchester United kwam na een kwartier spelen op naam van Garnacho na een goede voorzet van Casemiro. De Argentijn zag zijn kopbal geblokt worden. Enkele minuten na die kans hoopten the Mancunians een strafschop te krijgen na een vermeende overtreding van Abdul Rahman Baba op Diallo in het zestienmetergebied.

De VAR keek even naar de actie van de Ghanees van PAOK, maar vond het niet voldoende om de bal op de stip te leggen. Daarna volgden er kansen voor onder anderen Rasmus Højlund en Diallo, maar gescoord werd er niet. Dat laatste gold ook voor de Grieken, die het doel van André Onana een aantal keer onder vuur namen.

Vijf minuten na rust was het dan toch raak voor Manchester United. Bruno Fernandes kreeg de bal vanaf de linkervleugel van Garnacho en gaf een afgemeten voorzet op Diallo, die zich bij de tweede paal had opgesteld. De Ivoriaan zag zijn ietwat zachte kopbal tot zijn opluchting in de verre hoek binnenvallen: 1-0.

PAOK kreeg een kwartier na die openingstreffer een gigantische kans op de gelijkmaker. Tarik Tissoudali, in Amsterdam geboren en een verleden bij onder meer Telstar, SC Cambuur en De Graafschap, stond plots op een paar meter afstand van het vijandelijke doel oog in oog met Onana. De Marokkaans international leek te schrikken van de gigantische kans die hij kreeg, aangezien hij slechts een slap rollertje produceerde. Onana kon zijn doel zodoende gemakkelijk schoonhouden.

Als je je eigen kansen niet afmaakt, dan kan je vaak wachten op een tegendoelpunt. Die eeuwenoude voetbalwet bleek ook donderdagavond weer te kloppen, want in de 77ste minuut zette Diallo met een heerlijke uithaal de eindstand op het bord. De linkspoot pakte de bal af van Baba, trok naar binnen en schoot in de verre hoek raak: 2-0, wat ook direct de eindstand was. De Ligt zou niet meer invallen, Zirkzee wel. De spits mocht vier minuten meedoen.