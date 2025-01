Manchester City tankt vertrouwen met monsterzege in FA Cup: 8-0

Manchester City heeft zaterdagavond zonder problemen de vierde ronde van de FA Cup gehaald. De ploeg van Pep Guardiola haalde in de derde ronde thuis hard uit tegen Salford City, de nummer drie van de League Two: 8-0.

The Citizens zijn aan een moeizaam seizoen bezig. In de Premier League staan ze slechts zesde, en een plek bij de eerste acht in de Champions League lijkt inmiddels vrijwel onmogelijk. De laatste weken boekt Manchester City echter wel weer wat zeges, en tegen Salford had het al helemaal geen problemen.

Guardiola koos ervoor om te starten met een aantal bekende namen, zoals Ederson, Nathan Aké, Ilkay Gündogan en Jérémy Doku. Toch kregen ook een aantal jonge talenten speeltijd, waaronder Jahmai Simpson-Pusey, Nico O'Reilly en Divin Mubama.

Het was Doku die de score na ruim zeven minuten opende. De Belg kreeg de bal van Jack Grealish en schoot in de verre hoek, via de binnenkant van de paal, raak: 1-0.

In de twintigste minuut verdubbelde Mubama de score, toen hij een lage voorzet van Matheus Nunes simpel binnen kon tikken: 2-0. Met een lage schuiver in de lange hoek maakte O’Reilly er nog voor rust 3-0 van.

Aan het begin van de tweede helft kreeg Manchester City een penalty, na een overtreding van Ossama Ashley op Grealish. Laatstgenoemde benutte het buitenkansje zelf (4-0), en maakte zo zijn eerste goal in clubverband sinds 16 december 2023.

James McAtee tekende vervolgens voor de 5-0 na een voorzet van Doku, en laatstgenoemde maakte de 6-0 uit een penalty na hands van Curtis Tilt. De 7-0 en 8-0 kwamen van McAtee, die daarmee een hattrick te pakken had.