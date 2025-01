Manchester City-speler dient na ruim 300 duels voor de club ineens vertrekwens in

Kyle Walker wil vertrekken bij Manchester City. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano zaterdagavond op X. Walker staat al sinds 2017 onder contract bij the Citizens.

Na afloop van het FA Cup-duel tussen Manchester City en Salford City (8-0) liet Pep Guardiola zich uit over Walker. “Twee dagen geleden heeft Kyle toestemming gevraagd om de opties om in het buitenland te spelen te overwegen, om daar z’n carrière te beëindigen”, aldus de manager.

In welk land Walker zijn carrière wil, kan of gaat voortzetten, is niet bekend. Wel meldt journalist Ben Jacobs dat er al sinds afgelopen zomer behoorlijk wat interesse uit Saudi-Arabië in de verdediger is.

The Athletic gaf in december al aan te verwachten dat onder meer Walker op korte termijn gaat vertrekken bij Manchester City. “Met name Walker wordt gezien als een speler waarop eerder doorgeselecteerd had moeten worden”, schreef de sportwebsite verder.

De inmiddels 34-jarige rechtsback speelt al sinds de zomer van 2017 bij Manchester City. Hij werd destijds voor 52,7 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur.

In totaal speelde Walker tot dusver 319 officiële duels voor de huidige nummer zes uit de Premier League. Hij werd onder meer zes keer landskampioen en won in 2023 de Champions League.

Dit seizoen kwam de 93-voudig international van Engeland in ongeveer de helft van de wedstrijden van Manchester City in actie als basisspeler. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel in op tien miljoen euro. Walker ligt nog tot medio 2026 vast in het Etihad Stadium.