Manchester City lijdt schokkende nederlaag tegen Bournemouth; Liverpool lachende derde

Manchester City heeft een zeer dure nederlaag geleden in de Premier League. De ploeg van Pep Guardiola ging op bezoek bij AFC Bournemouth met 2-1 ten onder. Antoine Semenyo opende al vroeg de score en ex-AZ'er Milos Kerkez gaf ook de assist bij de 2-0, van Evanilson. Man City noteerde pas in de tachtigste minuut zijn eerste schot op goal en maakte het via Josko Gvardiol nog spannend, maar meer dan de aansluitingstreffer zat er niet in. The Citizens staan de koppositie af aan Liverpool, dat tegelijkertijd afrekende met Brighton & Hove Albion (2-1).

Bij Bournemouth stonden er drie voormalig Eredivisionisten aan de aftrap: Marcos Senesi, Milos Kerkez en Justin Kluivert. Dean Huijsen en Enes Ünal begonnen op de bank, terwijl Luis Sinisterra ontbrak wegens een blessure. Bij Manchester City startte ex-Bournemouth-ster Nathan Aké in het hart van de verdediging. Erling Braut Haaland was de spits en werd in zijn rug gesteund door Bernardo Silva, Phil Foden, Ilkay Gündogan en Matheus Nunes. Kevin De Bruyne keerde terug in de selectie na langdurig blessureleed.

Niet Man City, maar Bournemouth was de betere ploeg in de openingsfase. The Cherries kregen in de openingsminuten tot tweemaal toe de kans om toe te slaan, maar zowel Semenyo als Kluivert, die de rebound voor zijn voeten kreeg, wisten Man City-doelman Ederson niet te passeren. Een vroege treffer kwam er alsnog. Na balverlies van Haaland op het middenveld gaf Kluivert mee aan Kerkez. De ex-AZ'er gaf voor op Semenyo, die uit de draai raak schoot: 1-0.

Man City zou in de eerste helft niet tot een schot tot doel komen, al werden de bezoekers hier en daar wel gevaarlijk. Zo verwerkte Bournemouth-doelman Mark Travers de bal niet goed, waardoor Bernardo Silva een schietkans kreeg. Een verdediger van Bournemouth gooide echter roet in het eten van de plannen van de Portugees.

Vlak nadat invaller David Brooks met zijn eerste balcontacten van de wedstrijd een grote kans in het zijnet schoot, kreeg Man City eindelijk zijn eerste schot op doel. Echt gevaarlijk werd het niet, want de volley van Haaland was veel te zacht om Travers aan het wankelen te brengen. Een fraaie aanname van Haaland leidde de volgende mogelijkheid in, maar de Noor had zijn dag niet en schoot teleurstellend naast.

Vrijwel direct na rust liet Evanilson na om Bournemouth op 2-0 te zetten, al was de redding van Ederson, die de bal uit de hoek tikte, ook van hoge kwaliteit. Man City probeerde het wel, maar kwam simpelweg tekort tegen het georganiseerde Bournemouth en na iets meer dan een uur spelen stond het alsnog 2-0.

Kerkez onderscheidde zich andermaal met een kenmerkende rush over de linkerkant en afgemeten voorzet. Evanilson schatte de actie van de Hongaar op waarde en gleed de bal bij de eerste paal binnen: 2-0. Bournemouth was enkele minuten later zelfs dicht bij de 3-0, ware het niet dat Marcus Tavernier de paal trof.

Tien minuten voor tijd kwam de aansluitingstreffer er alsnog. Gündogan schilderde de bal met veel gevoel op het hoofd van Gvardiol, wiens kopbal Travers te machtig was: 2-1. Haaland kwam in de 93ste minuut zeer dicht bij de gelijkmaker. Van heel dichtbij leek de Scandinaviër binnen te kunnen werken, maar verder dan de paal kwam hij niet. Foden leek eveneens op weg naar de 2-2. Zijn poging ging echter nipt naast.