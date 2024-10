Manchester City heeft de opvolger van Director of Football Txiki Begiristain binnen. De Portugees Hugo Viana maakt komende zomer de overstap van Sporting Portugal naar het Etihad Stadium., zo meldt Fabrizio Romano op X. Viana wist in Portugal indruk te maken met het aantrekken van onder anderen Ousmane Diomande, Manuel Ugarte en Viktor Gyokeres.

The Citizens lieten dinsdag weten dat de grootste vertrouweling van Pep Guardiola, Begiristain, deze zomer zou gaan vertrekken. De Spanjaard is al sinds 2012 in dienst bij de Engelse kampioen en werkt nauw samen met Guardiola.

Begiristain en Guardiola waren ploeggenoten bij FC Barcelona en werkten later samen als respectievelijk technisch directeur en trainer van de Catalanen. Bij Manchester City kreeg de samenwerking een vervolg, maar dan op Engelse bodem.

De vertrekkende directeur wist tijdens zijn dienstverband in Engeland onder meer Erling Braut Haaland, Kevin De Bruyne, Nathan Aké, Rodri en Jack Grealish naar Manchester City te halen.

Daarnaast werden sinds zijn aanstelling in 2012 diverse landskampioenschappen en FA Cups veroverd. Het absolute hoogtepunt kwam in 2023, toen Manchester City ten koste van Inter de Champions League won.

Begiristain wordt komende zomer dus opgevolgd door Viana, zo meldt Fabrizio Romano op X. De 41-jarige Portugees beëindigde in 2016 zijn spelerscarriére en ging vervolgens aan de slag bij Belenenses als technisch directeur. Een jaar later maakte hij de overstap naar Sporting Portugal om daar dezelfde functie te vervullen.

Bij Sporting Portugal was Viana naast het aantrekken van spelers onder anderen verantwoordelijk voor het aanstellen van succestrainer Rúben Amorim. Sinds de komst van Amorim in 2020 won de Portugese topclub zowel de landstitel als de beker twee keer en eenmaal de supercup.