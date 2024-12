Manchester City gaat ook bij Juventus onderuit en moet stilaan vrezen voor uitschakeling

Juventus heeft woensdag een knappe zege behaald in de Champions League. De manschappen van trainer Thiago Motta versloegen het aanvallend onmachtige Manchester City dankzij treffers van Dusan Vlahovic en Weston McKennie: 2-0. Juventus stijgt naar de dertiende plaats, terwijl Manchester City op een zorgwekkende 22ste plek bivakkeert. Eén punt scheidt City momenteel van uitschakeling. Volgende wedstrijd: Paris Saint-Germain-uit.

Bij Juventus stond Teun Koopmeiners op 10, achter spits Vlahovic. Kenan Yildiz en Francisco Conceição bestreken de flanken bij de Italianen. Nathan Aké is nog altijd geblesseerd, wat de keuze voor Pep Guardiola om voor Rico Lewis als linksback te kiezen niet al te moeilijk maakte. Kevin De Bruyne en Bernardo Silva waren de creatievelingen achter aanvallers Jérémy Doku, Erling Braut Haaland en Jack Grealish. Ederson Moraes mocht het weer eens vanaf de aftrap laten zien.

Na een ietwat tamme openingsfase controleerde Manchester City het spel, al kwamen de Engelsen amper door de Turijnse muur heen. Het was Juventus dat in de openingsfase het dichtst bij een treffer kwam, toen een heerlijke uithaal van Yildiz centimeters naast het doel van Ederson terechtkwam. Man City had ook daarna zeer veel balbezit, maar wist er simpelweg niets mee te doen.

Vijf minuten voor rust liet Man City eindelijk een flits van zijn aanvallende klasse zien. Ilkay Gündogan bediende De Bruyne, die direct richting doel draaide en Haaland wegstak met een heerlijk steekpassje. De Noor probeerde het met een stiftje, maar dat had Michele Di Gregorio in de smiezen. Uit de counteraanval die daarop volgde loste Danilo een matig schot, recht in de handen van Ederson.

Vlak na rust kwam Juve op voorsprong. Een schitterende volley van centrumverdediger Federico Gatti leverde niets op, maar de bal bleef in Italiaans bezit. Yildiz gaf voor op Vlahovic, die Ederson tot een redding dwong. Helaas voor de Braziliaanse doelman bleek de bal de doellijn volledig te zijn gepasseerd, en dus ontplofte Allianz Stadium: 1-0.

Man City moest in de achtervolging en zocht het vooral over de linkerkant, waar Doku en De Bruyne veelvuldig combineerden. Het was echter Gündogan die tot tweemaal toe aan scoren mocht denken. Di Gregorio redde fraai op een afstandspegel van de Duitser, die het daarna ook in de korte hoek niet voor elkaar kreeg.

Het mocht niet zo zijn voor City. Aan de overkant schepte Timothy Weah de bal tot bij McKennie, die met een heerlijke volley de 2-0 aantekende. Zodoende houdt de ongekende crisis aan voor Manchester City. De ploeg van Guardiola won slechts één van zijn laatste tien wedstrijden. Zeven keer verloren de Engelsen in die reeks.