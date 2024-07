Manchester United zet transfer De Ligt on hold en gaat alternatief medisch keuren

Manchester United is vooralsnog niet bereid om aan de vraagprijs van Bayern München voor Matthijs de Ligt te voldoen, zo meldt Sky Deutschland-journalist Florian Plettenberg. De komst van Lille OSC-verdediger Leny Yoro heeft volgens David Ornstein van The Athletic nu prioriteit voor de Engelse topclub.

Eerder deze maand wist Manchester Evening News te melden dat De Ligt een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Manchester United. The Red Devils moesten het vervolgens alleen nog eens worden met Bayern over de te betalen transfersom.

Voorlopig lopen de onderhandelingen op dat gebied echter spaak. Bayern vraagt naar verluidt vijftig miljoen euro plus bonussen voor De Ligt. Manchester United is echter niet bereid om die som op tafel te leggen, waardoor er nog geen laatste bod bij de clubleiding van de Duitsers is neergelegd.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Ornstein is Manchester United wel dicht bij de komst van Yoro, eveneens een rechtsbenige centrale verdediger, die lange tijd zijn voorkeur gaf aan een transfer naar Real Madrid. De achttienjarige verdediger van Lille staat op het punt om medisch gekeurd te worden bij the Mancunians.

Manchester United en Lille waren het eerder al eens geworden over een transfersom van vijftig miljoen euro, plus 12 miljoen aan bonussen voor het toptalent. Yoro gaat waarschijnlijk een contract tot medio 2029 op Old Trafford tekenen, plus de optie voor nog een seizoen.

Yoro beschikt bij Lille nog over een contract tot de zomer van 2025. Het afgelopen seizoen was hij een onbetwiste basisspeler in de ploeg van de inmiddels vertrokken trainer Paulo Fonseca. De tiener kwam tot 44 officiële duels in alle competities.

