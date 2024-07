Man United vreest mislopen Mazraoui en schakelt door naar Oranje-international

Man United vreest mislopen Mazraoui en schakelt voorzichtig door naar Oranje-international Denzel Dumfries

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Noussair Mazraoui deze zomer naar West Ham United vertrekt. Hoewel de deal zich in een vergevorderd stadium bevindt, denkt Manchester United nog altijd kans te maken om de Marokkaans international met ex-trainer Erik ten Hag te herenigen. Daarvoor moeten the Red Devils echter wel af van Aaron Wan-Bissaka.

Eerder donderdag kwam Florian Plettenberg namens Sky met het nieuws dat Mazraoui onderweg was naar West Ham. Zowel Bayern als de vleugelverdediger zelf zijn rond over de overstap, waar in totaal zo'n twintig miljoen euro mee gemoeid is. Toch ziet Man United de deur nog op een kier staan. Wan-Bissaka speelt een sleutelrol in het al.

De 26-jarige rechtsback ligt nog een jaar vast op Old Trafford en werd zelf ook al eens benaderd door West Ham. Dat aanbod wees Wan-Bissaka toen van de hand. Hij verkast het liefst naar Inter, óf nu, óf wanneer zijn contract medio 2025 verloopt. Man United hoopt nog iets te verdienen aan de aankoop uit 2019, die destijds 55 miljoen euro kostte.

Enter: Denzel Dumfries. Volgens The Athletic overweegt United tevens een ruildeal met Inter, mocht Mazraoui niet haalbaar blijken. Er zouden al voorzichtig gesprekken gestart zijn, al bevinden die zich in een oriënterend stadium. Dumfries ligt net als Wan-Bissaka nog een jaar vast bij zijn club.

Wat betreft marktwaarden liggen Wan-Bissaka en Dumfries niet erg ver van elkaar. Transfermarkt taxeert de Engelsman op twintig miljoen euro, terwijl Dumfries een taxatie van 24 miljoen krijgt toegedicht. Ter contrast: Mazraoui zou een marktwaarde van dertig miljoen vertegenwoordigen. Het bod van West Ham zit daar dus tien miljoen onder.

Daarvan bestaat 15,5 miljoen uit vaste transfersom, terwijl er 4,5 miljoen aan bonussen bij kunnen komen. Mazraoui heeft nog een tweejarig contract in de Allianz Arena.

Sinds zijn komst in juli 2022 kwam de voormalig Ajacied tot 55 optredens, waarin hij eenmaal scoorde en acht assists leverde. Bayern nam hem destijds transfervrij over van Ajax.

