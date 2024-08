Clubicoon Dwight Yorke weet nu al welke Nederlander Erik Ten Hag zal opvolgen na eventueel ontslag bij Manchester United

Manchester United-icoon Dwight Yorke heeft zijn twijfels bij de aanstelling van Ruud van Nistelrooij als een van de assistenten van Erik ten Hag. Dat laat de voormalig spits van de club weten in gesprek met BoyleSports. Yorke stelt dat de persoonlijke ambities van Van Nistelrooij het succes van de club in de weg kunnen staan.

Van Nistelrooij zal komend seizoen samen met Ten Hag en mede-assistent René Hake de technische staf vormen bij Manchester United. Yorke, die tussen 1998 en 2002 actief was als speler voor The Red Devils vreest echter dat er problemen zouden kunnen ontstaan uit die samenstelling.

“Iedereen weet wat Manchester United gaat doen wanneer ze Erik ten Hag ontslaan”, begint Yorke bij BoyleSports. “Dat is namelijk Ruud van Nistelrooij aanstellen. Dat is allesbehalve een fijne situatie wanneer je de manager bent.”

Yorke denkt dat Van Nistelrooij geen kwade bedoelingen heeft, maar toch stiekem zal hopen dat hij ooit het stokje van zijn landgenoot kan overnemen. “Ik ken Ruud persoonlijk en hij is een geweldige kerel, maar hij heeft zijn eigen ambities. Die heeft hij in het verleden ook duidelijk gemaakt.”

Van Nistelrooij maakte in 2022 zijn debuut als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Hij stond één seizoen aan het roer bij PSV, voordat hij in 2023 onverwachts de deur achter zich dichttrok in Eindhoven. Een jaar later staat hij voor zijn eerste trainersklus in het buitenland, als assistent van Ten Hag.

Yorke voelt dat er iets niet helemaal klopt aan de situatie in de technische staf van Manchester United. “Ik denk dat het niet goed zit met de omgeving. Je hoopt natuurlijk altijd dat je team wint en ik weet zeker dat dat het geval is met Ruud, maar als dat niet lukt, is er maar één persoon die daarvoor de schuld krijgt en ontslagen wordt.”

Yorke doelt daarmee op hoofdtrainer Ten Hag, die het afgelopen seizoen al een hoop kritiek kreeg in Engeland. Yorke verwacht dat Van Nistelrooij blindelings zal worden doorgeschoven bij een eventueel ontslag van Ten Hag. “Tenzij Ruud besluit om te vertrekken als Ten Hag weg moet, maar persoonlijk zou ik niet in deze situatie willen zitten”, besluit Yorke.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!