Man United-fans schrikken van trainingsbeelden: ‘13-jarigen doen dit beter’

Manchester United is druk bezig met de voorbereiding op het cruciale Champions League-affiche tegen Bayern München. Alleen bij een overwinning maakt de ploeg van Erik ten Hag nog kans op overwintering in het miljardenbal en zelfs dan is het afhankelijk van de uitslag bij de andere groepswedstrijd, tussen Kopenhagen en Galatasaray. Op X deelt journalist Andy Mitten enkele trainingsbeelden van de selectie.

Op de beelden is te zien hoe de spelers van Manchester United zich bezighouden met een rondo. Onder druk van twee verdedigers moet de rondo de bal in de ploeg proberen te houden.

Manchester United training before the Bayern Munich game. pic.twitter.com/nWcSkqoz16 — Andy Mitten (@AndyMitten) December 11, 2023

Dat lukt niet altijd even goed. Een eerste bal vliegt over iedereen heen, waarna enkele andere ballen ook niet aankomen bij een ploeggenoot.

Op X levert het verbaasde reacties op van United-fans. Zij kijken de beelden met lede ogen aan. "Ze kunnen niet eens vier passes achter elkaar geven", foetert een gebruiker.

"Dit is een schokkend filmpje", plaatst een ander. "Dertienjarigen spelen een betere rondo en dan overdrijf ik echt niet." Er zijn meer fans die hun vraagtekens bij de video plaatsen. "Bereiden ze zich voor op een musical of zo?"

"Nu begrijp ik onze prestaties", doelt een gebruiker onder meer op de vierde plek in de groepsfase in de Champions League. "Hoe gaan wij ooit wedstrijden controleren als we geen vier passes aaneen kunnen rijgen?", vraagt iemand zich af.

"In dat filmpje staan spelers die samen waarschijnlijk een weeksalaris van 5 miljoen pond verdienen en het ziet er slechter uit dan bij mijn amateurteam", haalt een ander uit.

Mocht het Ten Hag lukken om het duel met Bayern winnend te besluiten, moet hij hopen dat het andere groepsduel in een gelijkspel eindigt. Bij een ander resultaat is overwintering in de Europa League namelijk het hoogst haalbare voor de voormalig trainer van Ajax.

Stand Groep A Champions League:

1. Bayern München 5-13 (+5)

2. Kopenhagen 5-5 (-1)

3. Galatasaray 5-5 (-2)

4. Manchester United 5-4 (-2)

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties