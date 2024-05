Beoogd opvolger Ten Hag tekent nieuw contract en valt af als optie voor Man Utd

Er bestaat nog steeds een mogelijkheid dat Erik ten Hag ook na de zomer de trainer van Manchester United is. Verschillende media schreven de afgelopen dagen al over een seizoensevaluatie die in de komende dagen plaatsvindt op Old Trafford. Die moet bepalen of Jim Ratcliffe langer met Ten Hag door wil. Volgens Manchester Evening News heeft de mede-eigenaar van de club een goede reden om de oefenmeester in zijn positie te laten zitten. Daarnaast staat een van de mogelijke opvolgers van Ten Hag op het punt een contractverlenging te tekenen bij zijn huidige werkgever.

De positie van de voormalig Ajax-trainer is al langere tijd wankel. Het eerste seizoen van Ten Hag bij Manchester United was veelbelovend, maar in de afgelopen jaargang werd met uitschakeling in de Champions League-groepsfase en een achtste plek in de Premier League allerminst aan de verwachtingen voldaan.

Wel werd zaterdagavond beslag gelegd op de FA Cup. In de finale werd stadgenoot en rivaal Manchester City met 1-2 verslagen. Volgens onder meer kwaliteitskrant The Guardian zou de bekerwinst voor Ten Hag niet genoeg zijn om zijn baan te behouden.

Inmiddels zijn er ook media die het aanblijven van de 54-jarige hoofdcoach niet langer uitsluiten. Zo schreef The Athletic dat er nog geen beslissing was genomen en dat de seizoensevaluatie van deze week bepalend is voor de toekomst van Ten Hag.

Manchester Evening News meldt een vergelijkbare stand van zaken. Volgens het lokale medium wijt Ratcliffe het teleurstellende seizoen van Manchester United meer aan de problematische infrastructuur binnen de club dan aan de trainer. Aangezien er vanaf de zomer met een nieuwe structuur en een aantal nieuwe mensen - waaronder Omar Berrada, die per 13 juli start als algemeen directeur - gewerkt wordt, overweegt de mede-eigenaar Ten Hag nog een seizoen de kans te geven.

Kieran McKenna

Ondertussen is een van de mogelijke nieuwe trainers vanafgevallen als optie. Kieran McKenna leidde Ipswich Town met achtereenvolgende promoties van de League One naar de Premier League en was op Old Trafford in beeld als eventuele hoofdtrainer.

De Noord-Ier kiest er echter voor om bij Ipswich te blijven, waar hij volgens David Ornstein van The Athletic binnenkort een 'nieuw langetermijncontract' gaat tekenen. Naast Manchester United zat tevens Brighton & Hove Albion op het vinkentouw voor McKenna. In eerder stadium keek ook Chelsea naar de manager van the Tractor Boys, maar de Londenaren gaan naar alle waarschijnlijkheid in zee met Leicester City-trainer Enzo Maresca als opvolger van Mauricio Pochettino.

