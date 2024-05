Roberto De Zerbi in beeld om Erik ten Hag op te volgen bij Manchester United

Roberto De Zerbi is in beeld bij Manchester United om Erik ten Hag op te volgen, zo meldt The Guardian. De Italiaan vertrekt deze zomer bij Brighton & Hove Albion en heeft daar indruk gemaakt op Sir Jim Ratcliffe, mede-eigenaar van Manchester United. Een eventuele komst van De Zerbi zou het einde betekenen van Ten Hag bij the Red Devils.

De attractieve speelstijl die De Zerbi graag hanteert zou de interesse hebben gewekt van Ratcliffe, zo schrijft de Engelse kwaliteitskrant. Er wordt bovendien gemeld dat er al contact is gezocht met de 44-jarige Italiaan. Daarbij wordt er nog altijd vanuit gegaan dat Ten Hag zeer spoedig zijn ontslag krijgt.

Thomas Tuchel, Kieran McKenna, Mauricio Pochettino en Thomas Frank staan allen naar verluidt ook op een shortlist van Manchester United. Ten Hag, die zaterdag nog knap de FA Cup wist te winnen, maakt zich geen zorgen over zijn toekomst.

“Twee prijzen in twee jaar is geen slechte prestatie”, zei de 54-jarige Haaksberger na afloop van de met 1-2 gewonnen finale. “Ik maak me geen zorgen. Als ze me hier niet meer willen hebben, dan ga ik gewoon ergens anders prijzen winnen. Dat doe ik al mijn hele carrière.”

Nu is de leiding van Manchester United druk bezig met de voorbereidingen op komend seizoen. Ten Hag, die zondag op vakantie is gegaan, wil graag duidelijkheid en heeft aan de club gevraagd om in de komende dagen zijn aanblijven of ontslag te bevestigen.

Ten Hag staat sinds juli 2022 onder contract bij Manchester United. In zijn eerste seizoen wist de manager nog de EFL Cup te winnen en derde te eindigen in de Premier League, maar dit seizoen is de druk op Ten Hag toegenomen wegens aanhoudende slechte resultaten. Hij werd vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League, eindigde als achtste in de Premier League, maar wist tegen alle verwachtingen in wel de FA Cup te winnen.

De Zerbi bezorgde Brighton vorig seizoen de hoogste Premier League-klassering ooit en haalde de laatste zestien in de Europa League deze jaargang. Ruim een week geleden werd aangekondigd dat hij de club deze zomer zou verlaten, waardoor hij voor Manchester United gratis op te pikken is.

