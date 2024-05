Man van 60 miljoen en 317 duels bevestigt vertrek bij Man United via Instagram

Anthony Martial heeft zijn vertrek bij Manchester United bevestigd via Instagram. De 28-jarige spits van the Red Devils trekt na 317 wedstrijden, 90 doelpunten en 47 assists de deur achter zich dicht op Old Trafford. “Jullie zijn de beste supporters ter wereld”, schrijft Martial op Instagram.

Louis van Gaal nam de dertigvoudig international van Frankrijk in de zomer van 2015 voor liefst zestig miljoen euro over van AS Monaco. Martial maakte de hooggespannen verwachtingen direct waar door bij zijn debuut te scoren tegen aartsrivaal Liverpool (3-1).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook in de jaren daarna bleek hij over een neusje voor de goal te beschikken. Martial had een moeizame band met José Mourinho, maar verlengde zijn aflopende contract met liefst 5,5 jaar nadat de Portugees zijn congé had gekregen. Martial werd in de tweede seizoenshelft van 2021/22 uitgeleend aan Sevilla.

De Fransman kampte de laatste twee seizoenen regelmatig met blessureleed, waardoor Erik ten Hag niet altijd een beroep op hem kon doen. De Nederlandse manager speelde vorig jaar daarom vaak met Marcus Rashford in de spits. Afgelopen zomer betaalde Manchester United ruim 74 miljoen euro om Rasmus Højlund los te weken bij Atalanta.

“Beste Manchester United-fans”, opent Martial zijn bericht op Instagram. “Met veel emotie neem ik afscheid. Na negen ongelooflijke jaren bij de club is voor mij de tijd gekomen om de bladzijde om te slaan. Sinds mijn komst in 2015 heb ik de immense eer gehad om dit shirt te dragen en voor jullie te spelen, de beste supporters ter wereld.”

“Jullie hebben mij altijd gesteund, zowel in de goede als moeilijke tijden. Jullie passie en loyaliteit zijn een constante bron van motivatie voor me geweest”, gaat Martial verder. “Ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor alles wat jullie voor me hebben gedaan. Jullie liedjes, jullie support en jullie liefde voor de club zijn herinneringen die ik voor altijd in mijn hart zal houden.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties