Man United, Chelsea en Arsenal willen spits; AC Milan geeft voorkeur aan Zirkzee

De kans is aanzienlijk dat Benjamin Sesko aanstaande zomer een absolute toptransfer maakt. De 20-jarige spits van RB Leipzig staat op de radar van Arsenal, Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain en AC Milan. Journalist Ben Jacobs van The Athletic weet echter dat Milan meer ziet in een samenwerking met Bologna-spits Joshua Zirkzee.

Sesko was dit seizoen bij RB Leipzig goed voor negen treffers en twee assists in de Bundesliga, ondanks dat hij lang niet altijd verzekerd is van een basisplaats onder trainer Marco Rose. Sesko stond in de competitie net zo vaak in de basis als dat hij inviel: dertien keer. Rose heeft voor de spitspositie naast Sesko ook de beschikking over onder meer Loïs Openda, Christoph Baumgartner en Yussuf Poulsen.

Sesko speelt pas sinds dit seizoen voor Leipzig, dat hem overnam van Red Bull Salzburg. De Sloveen, die aanstaande zomer met zijn land aanwezig is op het EK, leverde de Oostenrijkse topclub 24 miljoen euro op en tekende een contract tot medio 2028 in Oost-Duitsland. Desondanks is het de verwachting dat de aanvaller de Bundesliga al na één seizoen achter zich zal laten.

Bij het ondertekenen van zijn contract lieten Sesko en zijn entourage een vertrekclausule van vijftig miljoen euro opnemen. Het maakt dat een vertrek van Sesko voor de hand ligt. Zeker de kapitaalkrachtige clubs in Engeland hengelen naar de diensten van de spits. Chelsea en Arsenal volgen de boomlange aanvaller (1.95 meter) al sinds zijn tijd bij Salzburg en de interesse is ondertussen niet afgenomen.

Manchester United is eveneens in de markt voor Sesko, die manager Erik ten Hag, als hij er dan nog zit, komend seizoen wat offensieve ademruimte moet verschaffen. Momenteel voldoet alleen Rasmus Højlund echt aan de verwachtingen op Old Trafford, nadat de Deen niet al te overtuigend begon sinds zijn komst van Atalanta afgelopen zomer. Anthony Martial vertrekt vrijwel zeker, terwijl Marcus Rashford vanaf de flanken een grotere bijdrage lijkt te leveren dan vanuit de punt van de aanval.

Ondanks dat de clausule is bepaald op 50 miljoen euro, zou het zomaar kunnen zijn dat Leipzig uiteindelijk meer verdient dan dat bedrag. Gezien de interesse van meerdere Europese grootmachten zou een 'Nkunku-scenario' zich kunnen voordoen. De Fransman werd uiteindelijk voor iets meer dan de vastgestelde som van 60 miljoen euro naar Chelsea gehaald. The Blues voorkwamen daarmee dat Nkunku door een andere club opgepikt werd. Nkunku maakte het vorige seizoen af bij Leipzig en vertrok toen volgens planning naar Chelsea.

Chelsea heeft ook nog altijd interesse in Napoli-spits Victor Osimhen, die de Serie A na dit seizoen zo goed als zeker achter zich laat. De transferclausule van ruim honderd miljoen euro en de salariseisen van de Nigeriaan van naar verluidt een kleine 300.000 euro per week, kunnen Chelsea doen besluiten toch voor Sesko te gaan.

Ook Paris Saint-Germain wordt hevig gelinkt aan Osimhen. De Parijzenaren nemen na dit seizoen zo goed als zeker afscheid van sterspeler Kylian Mbappé en hoewel zijn aanstaande vertrek een sportieve aderlating is, besparen ze een enorm salaris op de Fransman. Osimhen zou voor nieuwe impulsen kunnen zorgen in de voorhoede van PSG, dat ook onder meer Rafael Leão van AC Milan op het lijstje heeft staan.

Milan gaat op zijn beurt nog altijd vol voor Joshua Zirkzee, één van de absolute sterren in de Serie A dit seizoen. Volgens Jacobs ziet Milan 'betere waarde' in Zirkzee dan in Sesko. Zirkzee zou Bologna een transfersom van tussen de 60 en 70 miljoen euro moeten opleveren.

Toney en Ferguson

Naast Sesko worden ook Ivan Toney (Brentford) en Evan Ferguson (Brighton & Hove Albion) hevig gelinkt aan een overstap naar de Engelse top. Jacobs verwacht echter dat Toney (28) op korte termijn geen transfer zal maken. De Engelsman heeft een contract tot medio 2025 en zou tegen die tijd zijn transfervrije status willen benutten. Evan Ferguson is eveneens een optie voor de Engelse top, maar het Ierse toptalent (19) ligt nog tot medio 2029 vast in Brighton en zou dan ook een zeer forse transfersom moeten opleveren voor