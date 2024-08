Man met slechts 247 minuten voor PSV vertrekt plots voor 15 miljoen euro naar Duitsland

TSG Hoffenheim 1899 en Southampton hebben een akkoord bereikt over de transfer van Armel Bella-Kotchap, zo melden Florian Plettenberg en Fabrizio Romano maandag. De journalisten weten dat de clubs het eens zijn geworden over een transfersom van vijftien miljoen euro inclusief bonussen.

Als Bella-Kotchap dinsdag door de medische keuring komt, dan zet hij zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2028 aan de club verbindt. De tweevoudig Duits international werd twee jaar geleden door Southampton voor elf miljoen euro overgenomen van VfL Bochum.

Afgelopen seizoen stond de 22-jarige stopper nog onder contract bij PSV, maar zijn periode in Eindhoven werd geen doorslaand succes.

Door uiteenlopende blessures kwam de mandekker vorig seizoen slechts zes keer in actie namens PSV, waarvan twee keer in de Champions League: 247 minuten in totaal. Drie keer mocht hij opdraven bij het beloftenteam in de Keuken Kampioen Divisie.

Bella-Kotchap werd gehaald voor het hart van de defensie, maar moest toezien hoe trainer Peter Bosz in de meeste gevallen voor André Ramalho koos. Bovendien raakte Bella-Kotchap zwaar geblesseerd aan zijn schouder en moest hij een groot deel van het seizoen missen.

DFB-Pokal Wuerzburger Kickers WUK 2024-08-16T16:00:00.000Z 18:00 Hoffenheim TSG

Eerder sprak onder meer Fabrizio Romano over interesse van onder meer VfB Stuttgart, maar uiteindelijk wist Hoffenheim aan het langste eind te trekken.

De Bundesliga-club kampt met de nodige blessures in de defensie, waardoor er flink ‘gepusht’ werd om Bella-Kotchap binnen te halen. Zowel Stanley Nsoki als Ozan Kabak is zwaar geblesseerd.