Man die ‘miskoop’ ophaalde bij Ajax moet jaar later het veld ruimen

Marco Neppe staat op het punt om te vertrekken bij Bayern München, zo meldt de Duitse tak van Sky Sport. De technisch directeur wordt verantwoordelijk gehouden voor de matige transferzomer. Neppe speelde onder meer een belangrijke rol bij het aantrekken van Matthijs de Ligt en 'miskoop' Daley Blind.

Afgelopen zomer was Neppe een van de sleutelfiguren rond de transfer van Harry Kane naar Bayern. Ook had hij een belangrijk aandeel in de overdracht van Min-jae Kim, die voor vijftig miljoen euro werd overgenomen van Napoli.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Sky weet echter te melden dat Bayern niet tevreden is over de afgelopen transferzomer en zo snel mogelijk van Neppe af wil. Er zouden al meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden tussen beide partijen.

Neppe bleef vorig jaar buiten schot toen vertrouweling Hasan Salihamidzic het veld moest ruimen bij Bayern. De 37-jarige Duitser maakte sindsdien onderdeel uit van het transferorgaan, dat onder leiding staat van CEO Jan-Christian Dreesen.

Naast Kane en Kim was Neppe ook verantwoordelijk voor het aantrekken van Konrad Laimer en Raphael Guerreiro. Verder geldt hij als de ontdekker van Alphonso Davies en Jamal Musiala. Daley Blind en Omar Richard worden beschouwd als zijn grootste miskopen.

Volgens informatie van Sky kreeg Neppe deze winterwindow steeds minder beslissingsmacht. Zo zorgde sportief directeur Christoph Freund voor de transfer van Eric Dier. Het waren de eerste tekenen van een verbitterde samenwerking.

Bayern leed in de Bundesliga al tien verliespunten en heeft als nummer twee een achterstand van zeven punten op koploper Bayer Leverkusen. Der Rekordmeister speelde wel een wedstrijd minder. In de strijd om de DFB Pokal leed Bayern een beschamende nederlaag tegen derdedivisionist FC Saarbrücken.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties