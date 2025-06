Afgeronde transfer van PSV plots op losse schroeven: 'Club begint te twijfelen'

Het bestuur van PSV begint zich zorgen te maken over de komst van Nobel Mendy. De Eindhovenaren bereikten drie weken geleden al een akkoord met de speler en zijn club Real Betis, maar hij is nog altijd niet gepresenteerd als aanwinst.

Lang werd in het Philips Stadion gedacht dat de overstap van Mendy slechts een kwestie van tijd zou zijn, maar volgens PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad Rik Elfrink beginnen er twijfels te ontstaan.

Volgens Elfrink is het maar de vraag of Mendy in aanmerking komt voor de zogeheten kwaliteitscriteria die benodigd zijn voor een werkvergunning. De verdediger heeft namelijk zeer weinig ervaring op het hoogste niveau.

De Senegalees speelde vooral op het derde niveau in Spanje en heeft bovendien heel weinig internationale ervaring. Het kan zo zijn dat dat helemaal niet genoeg is voor een dienstbetrekking bij PSV.

Een ander mogelijk scenario is dat er nog documenten uit Senegal nodig zijn om de transfer rond te kunnen krijgen. In dat geval gaat de overstap wél door, maar gaat het wel nog even duren voor Mendy in Eindhoven te bewonderen is.

PSV heeft volgens Elfrink echter geen zin om de zaak lang te laten aanslepen en gaat op korte termijn een knoop doorhakken over de situatie met Mendy.

De verdediger annex back zat wel bij de selectie van de Conference League-finale van Real Betis. Die wedstrijd ging met 4-1 verloren tegen Chelsea. Mendy kwam in dat duel niet in actie.