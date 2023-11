Man City overleeft ternauwernood dubbelslag Openda; Simons valt geblesseerd uit

Dinsdag, 28 november 2023 om 22:56 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:04

Manchester City heeft dinsdagavond nipt afgerekend met RB Leipzig. The Citizens kwamen in de eerste helft op een 0-2 achterstand dankzij een dubbelslag van Loïs Openda, maar in het tweede bedrijf kwam City knap terug: 3-2. Xavi Simons kon een assist bijschrijven, maar moest het veld vroegtijdig verlaten met een schouderblessure. City overwintert door de overwinning als groepswinnaar, terwijl Leipzig definitief tweede eindigt. De andere wedstrijd in Groep G eindigde in een 2-0 overwinning voor Young Boys, waardoor de Zwitsers de Europa League in gaan en Rode Ster Belgrado uitgeschakeld is in Europa.

Het was verrassend genoeg Leipzig dat vroeg op voorsprong kwam in Manchester. Na een lange bal van achteruit van Janis Blaswich kon Openda, die slim zijn lichaam gebruikte om Manuel Akanji te verschalken, in zijn eentje af op City-keeper Stefan Ortega. De Belg wist vervolgens de rust te bewaren: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks de tegengoal was City de betere ploeg in het eigen Etihad Stadium. Dat leidde na een klein halfuur spelen tot de eerste grote kans voor de ploeg van Josep Guardiola. Uit de tweede lijn schoot Rico Lewis echter nipt over. De doeltrap die Leipzig vervolgens kreeg leverde wederom gevaar van City op: Blaswich blunderde door de bal in te leveren bij Bernardo Silva, maar de Portugees kon net niet profiteren.

Niet veel later kregen de Engelsen een tweede treffer om de oren. Openda werd weer de diepte ingestoken, ditmaal door Xavi Simons. De ex-Vitessenaar rondde oog in oog met Ortega vervolgens koeltjes af: 0-2.

In de tweede helft moest City daarom aan een inhaalslag beginnen. De ploeg was nog altijd dominant en beloonde zichzelf na ruim vijftig minuten spelen. Phil Foden had een fraaie steekpass in huis op Erling Haaland en de Noor schoot de aansluitingstreffer binnen: 1-2. Ongeveer een kwartier later wist City gelijk te maken. Na een voorassist van de ingevallen Nathan Aké kwam de bal in de voeten van Josko Gvardiol. De Kroaat had vervolgens een strakke pass in huis op Foden, die met een lichaamsschijnbeweging een verdediger uitspeelde en afrondde: 2-2.

Na de gelijkmaker bleef City aandringen op een winnende treffer, maar het was Leipzig dat het net wist te vinden. Fabio Carvalho maakte het doelpunt, maar hij stond even daarvoor in buitenspelpositie. Dat was niet de grootste tegenvaller voor de Duitsers, want een kwartier voor tijd viel Simons geblesseerd uit. De voormalig PSV'er werd vanwege een schouderblessure vervangen door Yussuf Poulsen.

Na een heerlijke aanval over meerdere schijven bepaalde Julián Álvarez de eindstand nog op 3-2, waardoor de comeback compleet was en City zeker is van groepswinst. Leipzig eindigt met nog een wedstrijd te spelen gegarandeerd als tweede in Groep G.

Young Boys - Rode Ster Belgrado 2-0

De andere wedstrijd in de poule, tussen Young Boys en Rode Ster Belgrado, besliste de strijd om plek drie en dus Europa League-overwintering. Het duel werd was na het eerste halfuur al gespeeld: 2-0. Een eigen doelpunt van Kosta Nedeljkovic en een doelpunt van Lewin Blum bleken de Serviërs te machtig, waardoor Young Boys definitief derde eindigt.